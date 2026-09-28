Mesaj nervos de la AUR pentru Sorin Grindeanu. ”Pe noi ne-a cam şocat. Discuţiile cu AUR să le poarte cu partidul, nu individual”

Sorin Grindeanu comunică cu liderul AUR prin interpuși, îl acuză partidul lui Simion. Foto: Hepta

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a declarat luni, într-o conferință de presă, că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă vrea să discute cu AUR, trebuie să o facă cu partidul, nu individual, el arătând că în mod normal ar trebui să fie o discuţie înainte de a se merge la consultările de la Palatul Cotroceni. Avrămescu a subliniat că AUR va avea negocieri cu PSD, PNL și USR.

"Astăzi am văzut o altă faţadă, faţetă a domnului Grindeanu, care pe noi ne-a cam şocat. Domnul Grindeanu, dacă vrea să discute cu AUR, să o facă cu partidul. Aşa cum i-au spus săptămâna trecută şi domnul Murad şi domnul Piperea, în discuţiile private pe care le-au avut, că discuţiile cu AUR să se poarte cu partidul, nu individual. Iar lucrul acesta trebuie să-l înţeleagă şi PSD-ul şi domnul Grindeanu. Dacă se doreşte a se discuta cu AUR, discuţiile au loc la nivel de conducere de partid", a declarat Avrămescu.

"Noi am spus că vom avea aceste echipe de negocieri care vor discuta mai departe pentru formarea unei majorităţi, dacă se formează. (..) În momentul în care discuţi despre un program, despre o serie de soluţii pentru ţară, poţi să găseşti puncte comune dar poţi să găseşti şi puncte pe care fiecare partid le aduce suplimentar pentru a scoate ţara din criza economică pe care o parcurge dar şi criza socială pe care o are", a mai spus Avrămescu.

Întrebat dacă AUR se va întâlni cu PSD, Ştefăniţă Avrămescu a răspuns: "Noi am spus încă din luna mai că suntem deschişi pentru dialog. Dacă aţi văzut, dumneavoastră, din luna mai şi până acum, partidele aşa zis pro-europene n-au avut voie sau le-a fost interzis să discute cu AUR. (..) Vom avea un dialog aşa cum am anunţat, cu PSD, cu PNL, cu USR", a spus el.

George Simion a anunţat luni că AUR nu va vota Guvernul Mureşan şi spune că a desemnat o echipă de negociere cu toate partidele pentru a se ajunge la formarea unui Guvern stabil.

Sorin Grindeanu i-a acuzat, luni, într-o conferință de presă, pe cei de la AUR, că ”au ținut în brațe guvernul Bolojan”. ”Aș interpreta această absență a celor de la AUR, atât din comisii, cât și din plen, ca încă o dovadă că cei care i-au ținut în funcție până acum pe cei din guvernul Bolojan sunt cei de la AUR”, a spus președintele PSD.