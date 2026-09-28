CFR a anunţat condiţiile în care oferă studenţilor o reducere de preţ de 90% la bilete. Ce vârstă trebuie să ai şi unde poţi călători

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

CFR Călători a anunţat, luni, că oferă o reducere de preţ de 90% la achiziţia de bilete studenților români şi străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română. Reducerea este valabilă pentru călătoriile la clasa a 2-a, dar numai pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat.

Compania a mai precizat că şi studenţii români care învaţă în străinătate beneficiază de o reducere de 50% la toate categoriile de trenuri, pe teritoriul României.

"Având în vedere începerea anului universitar 2026-2027, CFR Călători reamintește că studenții români/străini în vârstă de până la 30 de ani, care sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul feroviar intern clasa a 2-a la toate categoriile de trenuri (regio, interregio, intercity), doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu și localitatea unde se află instituția de învățământ la care studentul este înmatriculat.

De asemenea, studenţii cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ superior din străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani", a transmis CFR Călători.

Modificări în mersul trenurilor

Lucrările la infrastructura feroviară în staţia Târgu Jiu vor determina duce la modificări în circulația feroviară, în cazul a opt trenuri de călători, timp de o lună, din 5 octombrie până pe 6 noiembrie.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, în perioada 5 octombrie - 4 noiembrie 2026, trenul IR 1825 Bucureşti Nord - Craiova - Târgu Jiu se anulează pe distanţa Craiova - Târgu Jiu şi circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanţa Bucureşti Nord - Craiova.

În perioada 6 octombrie - 5 noiembrie 2026, trenul IR 1826 Târgu Jiu - Craiova - Bucureşti Nord se anulează pe distanţa Targu Jiu - Craiova şi circulă conform graficului pe distanţa Craiova - Bucureşti Nord.

Cum se modifică mersul trenurilor, AICI.