Modificări în mersul trenurilor: Unele curse se anulează, pe alte trasee se fac transbordări, timp de o lună, din cauza unor lucrări

1 minut de citit Publicat la 17:54 25 Sep 2026 Modificat la 17:54 25 Sep 2026

Trenuri în gara din Craiova. Imagine de arhivă. Sursa foto: Agerpres Foto

Lucrările la infrastructura feroviară în staţia Târgu Jiu vor determina duce la modificări în circulația feroviară, în cazul a opt trenuri de călători, timp de o lunp, din 5 octombrie până pe 6 noiembrie.

Potrivit unui comunicat al CFR Călători, în perioada 5 octombrie - 4 noiembrie 2026, trenul IR 1825 Bucureşti Nord - Craiova - Târgu Jiu se anulează pe distanţa Craiova - Târgu Jiu şi circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanţa Bucureşti Nord - Craiova.

În perioada 6 octombrie - 5 noiembrie 2026, trenul IR 1826 Târgu Jiu - Craiova - Bucureşti Nord se anulează pe distanţa Targu Jiu - Craiova şi circulă conform graficului pe distanţa Craiova - Bucureşti Nord.

De asemenea, în perioada 5/6 octombrie - 4/5 noiembrie, la trenul IR 1835 Bucureşti Nord - Craiova - Copăcioasa - Târgu Jiu - Teiuş - Cluj Napoca se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între staţiile Copăcioasa - Târgu Jiu pentru trenul IR 12835 Târgu Jiu (plecare 22:16) - Teiuş (sosire 3:08) - Cluj Napoca.

În perioada 5 octombrie - 5 noiembrie, pentru trenul IR 1836 Cluj Napoca - Teiuş - Târgu Jiu - Copăcioasa - Craiova - Bucureşti Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto între staţiile Târgu Jiu - Cărbuneşti pentru trenul IR 16436 Cărbuneşti (plecare 16:32) - Filiaşi - Bucureşti Nord (sosire 22:04).

Totodată, în intervalul 4 octombrie - 5 noiembrie, trenul IR 16025 se anulează în relaţia Bucureşti Nord - Deva, iar în locul lui circulă trenul IR 16425 (prin Cărbuneşti, în loc de Turceni) în relaţia Bucureşti Nord (plecare 9:00) - Filiaşi - Cărbuneşti (sosire 14:10) şi se asigură transbordarea călătorilor de la staţia Cărbuneşti (de la tren IR 16425) la staţia Târgu Jiu.

În perioada 5 octombrie - 6 noiembrie, trenul IR 16026 se anulează în relaţia Deva - Bucureşti Nord iar în perioada 5/6 octombrie - 4/5 noiembrie, trenurile IR 1821 şi IR 1822 se anulează în relaţia Bucureşti Nord - Arad şi retur.

CFR Călători a anunţat că vor interveni modificări şi în circulaţia unor trenuri Regio, pentru care se vor efectua transbordări, dar acestea vor fi anunţate la nivel local, în staţiile de cale ferată.