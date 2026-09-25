A fost promulgată legea care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu. Până când se va intra doar pe baza Evaluării Naționale

1 minut de citit Publicat la 16:46 25 Sep 2026 Modificat la 16:51 25 Sep 2026

Examenul de admitere la liceu a fost eliminat din lege. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea care elimină organizarea examenului de admitere la liceu, suplimentar față de Evaluarea națională.

Textul promulgat modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Aceasta preciza la articolul 101 că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale.

Prevederea intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026. Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol începând cu anul școlar 2026 - 2027.

În urma intrării în vigoare a noilor modificări, Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Noile prevederi au modificat, de asemenea, art.248 alin.(4) din Legea 198/2023. Consecința este că admiterea la liceu și Evaluarea națională organizate la finalul clasei a VIII-a se amână până la absolvirea clasei a VIII-a de către generația de elevi care a început clasa a V-a în anul școlar 2025-2026.

Vot covârșitor în Senat în favoarea eliminării examenului de admitere la liceu

Senatul a adoptat în urmă cu mai bine de două săptămâni proiectul de lege care prevede eliminarea organizării examenului de admitere la liceu, suplimentar faţă de Evaluarea Naţională.

S-au înregistrat atunci 104 voturi "pentru" şi trei abţineri.

"Eliminăm definitiv existența unui examen paralel pentru admiterea la liceu. O mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Senat.

Le mulțumesc tuturor colegilor pentru înțelepciunea și maturitatea de a face ceea ce e corect, mai ales că au venit rezultatele testelor PISA, iar rezultatele arată o poză mai degrabă îngrijorătoare.

Măcar am eliminat o problemă, iar elevii de clasa a VIII-a vor intra în Evaluarea Națională pe care am promis cu toții că o să o reconstruim din temelii", a declarat Ștefan Pălărie, senator USR și președinte ale Comisiei pentru Învățământ din Senat.