Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat în urma votului final din Senat

1 minut de citit Publicat la 18:19 08 Sep 2026 Modificat la 18:20 08 Sep 2026

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat în urma votului final din Senat. Sursa foto: Getty Images

Senatul a adoptat marţi proiectul de lege care prevede eliminarea organizării examenului de admitere la liceu, suplimentar faţă de Evaluarea Naţională, potrivit Agerpres. Proiectul care modifică Legea învățământului preuniversitar merge pentru promulgare la președintele României, Nicușor Dan.

S-au înregistrat 104 voturi "pentru" şi trei abţineri. Proiectul modifică în acest sens Legea învăţământului preuniversitar 198/2023.

Proiectul a fost dezbătut în Plen miercuri, pe 2 septembrie, iar atunci au luat cuvântul senatorii PSD Dan Cașcaval și Carmen Orban, senatorul USR Ștefan Pălărie, senatoarea AUR Luminița Păucean – membrii ai Comisiei pentru Învățământ.

"Eliminăm definitiv existența unui paralel pentru admiterea la liceu și o mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Camera Senatului. Le mulțumesc tuturor colegilor pentur înțelepeciunea și maturitatea de a face ceea ce e corect, mai ales că azi au venit rezultatele testelor PISA, iar rezultatele arată o poză mai degrabă îngrijorătoare.

Măcar am eliminat o problemă, iar elevii de clasa a VIII-a vor intra în Evaluarea Națională pe care am promis cu toții că o să o reconstruim din temelii", a declarat Ștefan Pălărie, senator USR și președinte ale Comisiei pentru Învățământ din Senat, conform edupedu.ro.

În prezent, Legea 198/2023 prevede la articolul 101 că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susţinerea de către elevi a Evaluării Naţionale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an şcolar.

Plenul Senatului a decis abrogarea acestui articol, începând cu acest an şcolar, 2026-2027. Ministerul Educaţiei urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Prin derogare, prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Senatul este for decizional şi actul normativ va merge la promulgare.