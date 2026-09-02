Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Comisia de învățământ a Senatului. Proiectul merge la vot în plen

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care este for decizional, scrie Agerpres.

În prezent, Legea 198/2023 privind Învățământului preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale. Această prevedere a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026, când a început noul an școlar.

Senatorii din Comisia de învățâmânt au decis eliminarea acestei prevederi. Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Abrogarea acestei prevederi a fost susținută și de foștii miniștri ai Educației Daniel Funeriu și Mircea Miclea, precum și de reprezentanții Consiliului Elevilor și Asociației de părinți.

„În ședința Comisiei de învățământ din Senat am obținut un consens pentru care mai mulți dintre noi ne-am luptat foarte mult, chiar dacă au fost opinii inițial diferite. (...)

În acest moment, în unanimitate, toți reprezentanții partidelor au decis într-o singură voce, ascultând vocile societății, să elimine definitiv, prin modificarea legii, acest examen paralel de admitere la liceu.

Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții”, a spus președintele comisiei, Ștefan Pălărie.

De asemenea, în urmă cu două zile, ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a venit cu o serie de precizări privind concursul separat de admitere la liceu.

El declarase că este important ca Parlamentul să decidă cât mai rapid dacă prevederea adoptată în 2023 rămâne în vigoare, este abrogată sau prorogată.

''Este însă necesară o clarificare importantă. Dacă Parlamentul doreşte ca abrogarea sau prorogarea să producă efecte încă din anul şcolar 2026-2027, propunerea legislativă trebuie să conţină şi o derogare explicită de la art. 10 alin. (2) din Legea învăţământului preuniversitar. În lipsa unei asemenea derogări, modificările aduse Legii învăţământului preuniversitar intră în vigoare, potrivit acestui articol, începând cu prima zi a anului şcolar următor celui în care sunt adoptate, ceea ce ar însemna anul şcolar 2027-2028. Până la modificarea şi intrarea în vigoare a legii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării are obligaţia de a aplica legea aflată în vigoare'', a precizat Dimian.

Cum s-ar desfășura concursurile de admitere la liceu

Pentru a elimina orice posibilitate de interpretare, până când procedurile elaborate de fiecare liceu vor putea fi consultate public, în varianta revizuită a metodologiei cadru sunt introduse explicit garanţii precum supravegherea audio-video, secretizarea şi securizarea lucrărilor scrise, evaluarea digitalizată, prin aplicaţia informatică utilizată pentru examenele naţionale, reguli pentru prevenirea conflictelor de interese, a explicat Mihai Dimian.

Cu alte cuvinte, dacă acest concurs va exista, standardele de integritate şi transparenţă trebuie să fie cel puţin la nivelul celor aplicate examenelor naţionale.