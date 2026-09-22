Australia a confirmat că piese pentru avioanele de vânătoare F-35 au fost trimise din greșeală în Hong Kong

1 minut de citit Publicat la 18:54 22 Sep 2026 Modificat la 18:54 22 Sep 2026

Avionul de vânătoare de generația a cincea F-35 Lightning II este considerat cel mai avansat avion de vânătoare din lume. Sursa foto: Getty Images

Ministrul australian al Apărării, Richard Marles, a declarat marți că unele piese pentru avioanele de vânătoare F-35 au fost trimise din greșeală către Hong Kong. Incidentul este investigat de autoritățile americane, Australia și producătorul Lockheed Martin, în contextul temerilor că tehnologia sensibilă a avioanelor ar putea ajunge la China, scrie CNN.

„Am fost informați despre acest lucru și, evident, lucrăm cu Statele Unite și cu Lockheed în ceea ce privește modul în care putem contribui la această investigație”, a declarat Richard Marles, citat de CNN.

Politico a relatat cu câteva zile în urmă că un transport de componente pentru avioane F-35, care urma să ajungă în Statele Unite pentru reparații, a fost redirecționat în timp ce traversa Oceanul Pacific dinspre Australia. Pentagonul a confirmat ulterior dispariția unor componente.

Componentele erau transportate de o companie intermediară în numele Lockheed Martin, producătorul avioanelor.

Incidentul, care nu a fost raportat anterior, a declanșat o serie de informări pentru personalul din cadrul comisiilor cheie ale Congresului responsabile cu securitatea națională.

Incidentul a stârnit și temeri în SUA, una dintre ele este că autoritățile chineze ar putea obține acces la informații despre tehnologia utilizată de avioanele F-35.

Richard Marles a încercat să reducă amploarea incidentului și a afirmat că, din informațiile pe care le are, componentele nu sunt considerate echipamente sensibile.

„Din câte înțeleg, există un sentiment de siguranță că nu vorbim despre echipamente sau componente sensibile”, a spus ministrul australian.

Oficialii americani sunt de mult timp îngrijorați de capacitatea Chinei de a obține informații sensibile despre armele americane avansate, inclusiv informații despre proiectarea F-35.

Un raport al Forțelor Aeriene ale SUA, publicat în luna iunie, a prezentat în detaliu modul în care Beijingul a urmărit îndeaproape progresele înregistrate de SUA, încercând să reproducă avantajele acestora și să accelereze dezvoltarea avioanelor stealth și a sistemelor de apărare aeriană anti-stealth, în contextul eforturilor Chinei de a-și extinde în mod agresiv puterea militară.

De asemenea, marți, Pentagonul a confirmat dispariția unor componente, un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării susținând că Biroul Programului Comun F-35 al Pentagonului era „la curent cu o problemă legată de livrarea unor componente F-35 Lightning II care nu pot fi utilizate”.

Avionul de vânătoare de generația a cincea F-35 Lightning II este considerat, în mare măsură, cel mai avansat avion de vânătoare din lume, Lockheed prezentându-l drept „cel mai letal, rezistent și conectat avion de vânătoare”.