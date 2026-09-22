Lovitură usturătoare pentru Friedrich Merz după victoriile AfD în alegeri: 55% dintre germani vor demisia cancelarului

Un sondaj publicat marți arată că germanii cred că Merz ar trebui să deconteze eșecul CDU. Foto: Getty Images

Friedrich Merz a curmat rapid speculațiile privind o demisie a sa, după victoriile AfD la două rânduri de alegeri regionale, dar un nou sondaj publicat marți arată că majoritatea germanilor vor ca liderul Uniunii Creştin-Democrate (CDU) să plece din fruntea guvernului, relatează Agerpres.

CDU, partidul lui Merz, a suferit înfrângeri electorale regionale usturătoare în faţa extremei drepte şi a stângii radicale. La data de 21 decembrie, stânga radicală a câştigat detaşat alegerile de la Berlin, în timp ce în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD a înregistrat o nouă victorie la scurt timp după cea din Saxonia.

Un sondaj publicat marți arată că germanii cred că Merz ar trebui să deconteze eșecul CDU. Un procent de 55% dintre respondenţi, în sondajul realizat pentru posturile RTL şi ntv, au declarat că ar susţine demisia lui Merz din fruntea guvernului, în timp ce 40% au afirmat că ar dori ca acesta să rămână la conducere.

Un nou șoc în Germania, Merz e sub presiune

Merz se află sub o presiune imensă după ce partidul său conservator CDU a înregistrat duminică cel mai slab rezultat din istorie la alegerile regionale din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară (nord-est), nereuşind să intre în adunarea regională, după ce nu a atins pragul eliminatoriu de 5%.



CDU a pierdut şi postul de primar al Berlinului, la doar două săptămâni după ce partidul a suferit o înfrângere usturătoare în faţa formaţiunii de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) la alegerile din landul Saxonia-Anhalt, unde partidul anti-imigraţie are şanse mari să formeze primul său guvern regional din istorie.



Merz, a cărui popularitate este în cădere liberă pe fondul nemulţumirii generale a alegătorilor faţă de reformele economice, fiscale şi sociale de amploare ale guvernului său, a declarat că intenţionează să rămână în funcţie, însă există numeroase speculaţii cu privire la cât timp îl va mai susţine propriul său partid.



Până în prezent, niciun lider marcant al CDU nu a cerut public demisia lui Merz, deşi unii observatori consideră că acest lucru s-ar putea datora doar lipsei unei alternative viabile.