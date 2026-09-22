AUR răspunde planului PSD în 10 puncte. Ce măsuri propune partidul lui Simion pentru guvernare

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Parlamentarii AUR au prezentat, marţi, răspunsul acestui partid la cele 10 propuneri avansate anterior de PSD pentru un viitor program de guvernare, notează Agerpres. Mai exact, reprezentanții formațiunii au prezentat propriile propuneri de măsuri guvernamentale.

"Soluţiile prezentate de AUR nu sunt cele ale unui 'guvern din umbră'. Ele sunt susţinute de specialişti", a precizat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

"S-a terminat cu perioada în care PSD-ul sau PNL-ul aveau monopol pe elaborarea de politici publice în România. Trăim într-un context european care s-a schimbat dramatic prin apariţia acestui PNRR (...) Noi tratăm cu mare prioritate o reformă a instituţiilor şi administrativă care să conducă la un stat mult mai suplu", a adăugat Peiu.

Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, a anunțat că formațiunea are în vedere reducerea numărului de parlamentari dar și diminuarea drastică a numărului angajaților din instituțiile de stat.

Șeful deputaților AUR: "Suntem gata să ne asumăm o diminuare cu 50% a instituțiilor statului, cu excepția școlilor, Apării și instituțiilor de ordine"

"AUR este gata să-şi asume o diminuare cu 50% a agenţiilor, autorităţilor, institutelor, administraţiilor, centrelor, regiilor, oficiilor, cu excepţia şcolilor, spitalelor, instituţiilor de ordine şi de apărare.

Este cam dificil să considerăm serios un program de reformă a statului (venind) de la un partid care, practic, se confundă cu aparatul de stat din ultimii 36 de ani şi este probabil principalul vinovat pentru calitatea serviciilor publice din administraţia din România (...)

În ceea ce priveşte arhitectura unui Guvern din care AUR ar putea să facă parte, rămânem pe aceleaşi poziţii comunicate din 2024: Guvernul din care AUR va face parte sau pe care AUR îl va forma va fi compus din 10 ministere şi va avea maxim 50 de secretari de stat.

Trebuie să ieşim din logica de a forma ministere pentru a mulţumi un anumit politician, cum am avut exemple în trecut. (...) Reorganizarea administrativ-teritorială este o reformă care nu mai poate fi evitată pe termen mediu", a afirmat Enache, conform Agerpres.

Un deputat AUR vrea "50% componentă națională" în toate contractele atribuite de statul român

Deputatul Dan Tanasă a prezentat trei măsuri privind domeniul securităţii naţionale: desecretizarea contractelor, minim 50% pentru componentă naţională, cu un program de reindustrializare şi retehnologizare, precum şi renegocierea contractelor existente.

"Trăim în ţara în care un premier demis a semnat contracte de miliarde de euro, chestiune absolut inacceptabilă, fără să aibă mandatul populaţiei, al unei guvernări, al unei majorităţi, fără să aibă un mandat din partea Parlamentului României. Secretizarea trebuie să rămână excepţia, nu regula", a spus Tanasă.

"Propunerile noastre sunt clare: scăderea TVA-ului în primă fază de la 21% la 19%, mărirea pragului pentru microîntreprinderi la 500.000 de euro, cu un impozit de 1,25%, scăderea impozitului pe dividende de la aberantul 16%, în momentul de faţă, crescut de la 1 ianuarie de către Bolojan, la un acceptabil 8%", a afirmat, la rândul său, deputatul Eduard Koler.

AUR propune axa "Washington - Bruxelles - Beijing"

"Ceea ce propunem noi este revenirea la o diplomaţie de 360 de grade şi aici partidul AUR propune o axă extrem de simplă, pe care România ar trebui să o urmeze la fel de simplu, dar extrem de eficient şi anume Washington - Bruxelles - Beijing. Avem un partener strategic cu Statele Unite, pe care îl neglijăm şi implicit ne neglijează prin incapacitatea diplomaţilor români de a livra rezultate la Washington (...)

Această axă Washington - Bruxelles - Beijing este extrem de necesară şi poate fi motorul care readuce diplomaţia românească cel puţin acolo unde i-a fost locul", a declarat deputatul AUR Cosmin Corendea, vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaţilor.