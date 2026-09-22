Abrudean consideră că nu e "oportun" ca Senatul să ancheteze întâlnirea Bolojan-Tănăsescu din biroul lui: "N-am informat pe nimeni"

Întâlnirea, care a generat un scandal uriaș la vârful Justiției, a avut loc pe data de 14 august. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Biroul preşedintelui Senatului este "un spaţiu public cu un regim aparte", "adecvat" pentru eventuale întâlniri, în Parlament, ale prim-ministrului, a declarat, marţi, Mircea Abrudean, la Comisia de constituţionalitate a forului legislativ, care anchetează întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, din 14 august de la Palatul Parlamentului.



"Am ales să particip la şedinţa acestei comisii din respect pentru Senatul României, chiar dacă nu am fost de acord cu constituirea sau cu mandatul de anchetare a acestei situaţii de către Comisia de constituţionalitate. Nu am susţinut asta nici în Biroul permanent, nici în plenul Senatului. Am fost total împotrivă şi nu consider că este un demers oportun sau că va avea vreo finalitate, dar, având în vedere că plenul Senatului a decis că asta trebuie să se întâmple, din respect pentru Senatul României, în calitate de preşedinte şi de senator, am decis să particip. La celelalte două convocări am motivat absenţa", a afirmat Abrudean, scrie Agerpres.



El a explicat că, încă de la începutul mandatului său, a avut "o înţelegere verbală" cu premierul Ilie Bolojan, pentru ca "oricând are nevoie de un spaţiu în Parlamentul României ca să se întâlnească cu cine consideră necesar să se întâmple în biroul preşedintelui Senatului".



"Sigur, eu îl ocup în acest moment şi domnia sa l-a ocupat până în ziua în care a fost ales prim-ministru al României. A fost învestit de către Parlament cu această poziţie. Am considerat acest lucru absolut normal, pentru că este prim-ministrul României, acum e interimar, şi întâlnirile pe care le are nu le poate avea pe hol sau în alte locuri. Este un spaţiu public, este un birou public, sigur că are un regim aparte. Asta s-a întâmplat şi cu ocazia acestui eveniment. Nu am informat pe nimeni despre potenţiala întâlnire, nu am considerat necesar, pentru că staff-ul meu ştia de această înţelegere verbală, aşa că ea a avut loc. Mai multe despre această întâlnire nu vă pot spune eu pentru că nu sunt în măsură şi nu e cazul. Cred că cei doi au explicat public ceea ce s-a întâmplat", a precizat preşedintele Senatului.



Întrebat de preşedinta Comisiei de constituţionalitate, Nadia Cerva, dacă a ştiut că în 14 august premierul îi va folosi biroul pentru o întâlnire cu preşedinta CCR, Abrudean a răspuns: "Nu am ştiut cu cine se întâlneşte domnul Bolojan, dar evident că m-a sunat în acea dimineaţă şi m-a întrebat dacă poate utiliza biroul, ca să nu fiu eu cu alte activităţi acolo. Eu eram plecat la Cluj, aşa cum am informat pe toată lumea. Nu am informaţii despre ce s-a întâmplat".



Potrivit lui Abrudean, utilizarea biroului său de către premier se încadrează în limitele legale.



"Este prim-ministrul României, cu un nivel de acces la informaţii clasificate corespunzător. Nu văd niciun fel de problemă pentru care premierul să nu utilizeze biroul preşedintelui Senatului, pe care l-a utilizat, până nu demult, în calitatea sa de preşedinte al Senatului. (...) Este un spaţiu adecvat pentru întâlnirile prim-ministrului, (...) pentru ca doi şefi de instituţii să se întâlnească în biroul unui şef de instituţie", a evidenţiat el.



Mircea Abrudean a confirmat că, de-a lungul timpului, au existat din partea Curţii Constituţionale solicitări adresate Senatului pentru utilizarea unor spaţii auxiliare.



"Solicitări cred că oficiale, dacă bine reţin. Au fost discuţii inclusiv între secretarul general al Senatului şi secretarul general al Curţii Constituţionale, au identificat la un moment dat un spaţiu, l-au văzut, mai departe nu mai reţin demersurile făcute, dar astfel de demersuri au avut loc", a indicat el.