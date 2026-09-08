Abrudean, despre comisia care analizează întâlnirea Bolojan-Tănăsescu: "Clarificările s-au dat public. Mai mult nu avem ce obține"

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, mai 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat marți că "în afară de clarificări", care oricum "s-au dat public", Comisia de constituționalitate nu are ce afla mai mult despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu, din 14 august.

"În afară de clarificări, nu văd ce se mai poate obține. Asta este realitatea.

Pe speța întâlnirii dintre Bolojan și Tănăsescu, aceste clarificări au fost date public de cei doi. Mai mult nu poate obține nicio anchetă", a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului.

El a spus că a aflat din presă despre întâlnirea din biroul lui.

"Am clarificat că am avut o înțelegere cu premierul ca el să se întâlnească, în biroul meu, cu cine consideră necesar atunci când are întâlniri la Parlament. Nu m-a interesat niciodată cu cine se întâlnește, nu i-am cerut socoteală. Nu este treaba mea. Consider că se întâlnește cu oameni cu care are tot dreptul să se întâlnească.

Cred că este nevoie să fie clarificată mai bine legislația, astfel încât astfel de suspiciuni să nu mai planeze asupra niciunei astfel de întâlniri. Cred că există o separație clară a puterilor în stat, dar acest lucru poate fi clarificat mai bine.

Suntem deschiși din acest punct de vedere.", a mai spus președintele Senatului.

Comisia de constituționalitate care anchetează întâlnirea dintre Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, a vizionat imaginile și l-a audiat pe ofițerul SPP care asigura paza în data de 14 august, în biroul președintelui Senatului.

Ilie Bolojan nu a venit la audiere, deși fusese chemat. Audierea sa era programată pentru ora 11.00.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, în care premierul interimar, Ilie Bolojan, apare alături de președinta Curții Constituționale, judecătoarea Simina Tănăsescu au fost difuzate în premieră, luni seara, în emisiunea „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel.

Întâlnirea, care a generat un scandal uriaș la vârful Justiției, a avut loc pe data de 14 august, cu trei zile înainte ca CCR să declare constituțională Legea integrității, decizie în urma căreia Dominic Fritz își va pierde funcția de primar al municipiului Timișoara.

Senatul a decis, săptămâna trecută, să ancheteze întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Ancheta pe care o va face Comisia pentru Constituționalitate a Senatului își propune să lămurească exact ce s-a discutat acolo, care a fost scopul întrevederii și, mai ales, de ce a avut loc în biroul șefului Senatului.

Aflat la Oradea, premierul Ilie Bolojan a declarat că întâlnirile dintre demnitari și reprezentanții instituțiilor sunt firești când au ca scop rezolvarea unor chestiuni administrative și că nu înseamnă amestec în dosare aflate pe rol.

Nici șefa CCR nu a negat întâlnirea. Într-un comunicat, Curtea a explicat că discuțiile cu reprezentanți ai executivului au ca „obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției” și a respins ideea că s-ar fi vorbit despre sesizarea la Legea ANI.