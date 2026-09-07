Imagini de pe camerele de supraveghere de la întâlnirea secretă dintre Ilie Bolojan si președinta CCR, Simina Tănăsescu

Întâlnirea, care a generat un scandal uriaș la vârful Justiției, a avut loc pe data de 14 august. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din Parlament, în care premierul interimar, Ilie Bolojan, apare alături de președinta Curții Constituționale, judecătoarea Simina Tănăsescu au fost difuzate în premieră, luni seara, în emisiunea „Decisiv”, realizată de Cătălina Porumbel.

Întâlnirea, care a generat un scandal uriaș la vârful Justiției, a avut loc pe data de 14 august, cu trei zile înainte ca CCR să declare constituțională Legea integrității, decizie în urma căreia Dominic Fritz își va pierde funcția de primar al municipiului Timișoara.

Cum au fost surprinși Ilie Bolojan și președinta CCR

Potrivit imaginilor prezentate în emisiune, Ilie Bolojan a ajuns la Parlament în jurul orei 13:45 și a intrat în clădire. În același interval, Simina Tănăsescu apare îndreptându-se către biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, unde intră înaintea lui Bolojan, ca o sincronizare perfectă.

Ulterior, Ilie Bolojan intră în același birou, iar imaginile arată că cei doi se află în aceeași locație, în același interval de timp. La ora 14:20, Bolojan părăsește Palatul Parlamentului și se îndreaptă către mașină, iar aproximativ trei minute mai târziu pleacă și Simina Tănăsescu din biroul președintelui Senatului. În prezent, aceste imagini fac obiectul unei anchete desfășurate la nivelul Parlamentului României.

Senatul a decis, săptămâna trecută, să ancheteze întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Constituirea comisiei a fost votată cu 67 de voturi „pentru” și 41 împotrivă.

Întâlnirea a avut loc la Senat – mai exact, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Momentul ales este cel care ridică semne de întrebare: era o perioadă în care Curtea Constituțională urma să se pronunțe pe cauze importante pentru instituții, inclusiv pentru partidul din care face parte Bolojan, PNL. În acele zile, CCR analiza sesizarea de neconstituționalitate depusă de USR și PNL împotriva Legii ANI.

Ancheta pe care o va face Comisia pentru Constituționalitate a Senatului își propune să lămurească exact ce s-a discutat acolo, care a fost scopul întrevederii și, mai ales, de ce a avut loc în biroul șefului Senatului.

Ce au spus cei doi despre întâlnire

Aflat la Oradea, premierul Ilie Bolojan a declarat că întâlnirile dintre demnitari și reprezentanții instituțiilor sunt firești când au ca scop rezolvarea unor chestiuni administrative și că nu înseamnă amestec în dosare aflate pe rol.

Nici șefa CCR nu a negat întâlnirea. Într-un comunicat, Curtea a explicat că discuțiile cu reprezentanți ai executivului au ca „obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției” și a respins ideea că s-ar fi vorbit despre sesizarea la Legea ANI.

„Întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege.

Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”, se arată în comunicatul CCR.

„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”, au explicat oficialii instituției.