"Se încearcă să se facă din țânțar armăsar". Ce spune Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR, Simina Tănăsescu

Aflat la Oradea, Bolojan a susținut că întâlnirile dintre liderii politici și reprezentanții instituțiilor sunt firești atunci când au ca scop rezolvarea unor probleme. Foto: INQUAM Photos/George Călin

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a reacționat luni, în urma dezvăluirilor potrivit cărora s-a întâlnit cu președinta Curții Constituțioanle, Simina Tănăsescu, înainte de decizia privind Legea ANI. Aflat la Oradea, Bolojan a susținut că întâlnirile dintre liderii politici și reprezentanții instituțiilor sunt firești atunci când au ca scop rezolvarea unor probleme administrative și nu înseamnă intervenții în cauze sau dosare aflate pe rol.

"De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz în care se încearcă această schemă. Când ocupi funcții publice, ai întâlniri cu reprezentanți de instituții și companii să rezolvi problemele. Când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, cineva trebuia să meargă și să susțină în CT-ul de la minister acest proiect, să rezolve problemele de racorduri la utilități. Am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol.

Când eram președinte de Consiliu Județean, am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme. Parchetul voia să-și facă un sediu, am avut întâlniri cu reprezentanții Parchetului și am identificat un teren și le-am pus terenul la dispoziție pentru a face sediu.

Asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele pe care le aveau în lucru", a spus Ilie Bolojan, după vizita la pasajele subteran și suprateran de pe Calea Aradului (DN 79) din Oradea.

Înalta Curte de Casație și Justiție a cerut explicații imediate și complete privind întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan. "O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale", afirmă Înalta Curte.

Și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a cerut clarificări publice referitoare la întâlnirea dintre preşedinta Curţii Constituţionale a României, Elena-Simina Tănăsescu, şi premierul interimar Ilie Bolojan, susținând că, în astfel de situaţii, răspunsul instituţional adecvat trebuie să fie unul ferm orientat către transparenţă şi clarificare publică.

Curtea Constituțională a transmis, duminică, un comunicat de presă după ce în spațiul public au fost cerute clarificări despre întâlnirea pe care președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi avut-o vineri la Senat cu premierul interimar Ilie Bolojan.

Șefa CCR nu a negat întâlnirea cu prim-ministrul, însă, potrivit comunicatului, discuțiile cu reprezentanți ai autorității executive au ca „obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției”. CCR a respins speculațiile că ar fi vorbit despre sesizarea de neconstituționalitate depusă de USR și PNL la Legea ANI.