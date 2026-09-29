Uniunea Europeană cere Ucrainei să continue reformele pentru a menține ajutorul financiar

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Uniunea Europeană a lansat, marţi, un apel către Ucraina, cerându-i să continue aplicarea reformelor, o condiţie esenţială pentru menţinerea ajutorului financiar în acest an, în contextul în care Kievul afirmă că are nevoie de cel puţin 20 miliarde de dolari, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Mesajul nostru către prietenii noştri ucraineni este clar: puneţi în aplicare reformele convenite pentru ca să putem continua să vă oferim sprijinul nostru financiar”, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos, în faţa unei reuniuni a donatorilor la Bruxelles.

„Reformele sunt importante. Acestea consolidează încrederea. Ele oferă partenerilor Ucrainei asigurarea că sprijinul nostru este utilizat eficient”, a subliniat ea.

Deficitul bugetar ucrainean pentru 2026 este estimat de Kiev la 27 de miliarde de dolari, dar guvernul ucrainean s-a angajat să găsească şapte miliarde de dolari prin economii realizate în ţară.

”Situaţia se anunţă şi mai dificilă pentru anul viitor”, a recunoscut Marta Kos.

Kievul caută să obţină un ajutor extern de 53 de miliarde de dolari suplimentar.

„Lunile care urmează vor necesita acţiunea fiecăruia dintre noi. Trebuie să oferim Ucrainei previzibilitatea de care are nevoie pentru a menţine funcţionarea statului”, a declarat ea.

Pe fondul scandalurilor de corupţie foarte mediatizate în Ucraina, diplomaţii de la Bruxelles afirmă că cererile Kievului sunt de acum examinate mai atent, dar că există în continuare o voinţă clară de a se asigura că vor exista suficiente fonduri pentru a ajuta ţara aflată în război să treacă printr-o iarnă care se anunţă dificilă.

Una dintre opţiunile pentru a acoperi deficitul financiar ar consta în alocarea în avans a plăţilor aşteptate, în cadrul împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei, din care suma de 45 de miliarde era destinată să fie acordată anul viitor.

Dar aceasta ar putea avea ca efect amânarea problemei până când fondurile se vor epuiza mai devreme decât era preconizat anul viitor, potrivit AFP.



Mai multe ţări ale UE şi-au relansat apelurile la utilizarea activelor îngheţate ale băncii centrale ruse în UE, în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro, variantă căreia se opune Belgia, ţara în care se află majoritatea acestor fonduri.

UE caută să incite şi alte ţări care susţin Ucraina, precum Marea Britanie, Canada şi Japonia, să contribuie şi ele la acoperirea deficitului de finanţare.