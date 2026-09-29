Reacţia MApN după ce Radu Miruţă a mers luni însoţit de 3 generali la audierile din Parlament: "S-a încadrat în practica ministerului"

Radu Miruţă a mers cu trei generali la audierile din Parlament. Sursa foto: Mihai Poziumschi / Agerpres

MApN a explicat, marţi, de ce a fost posibil, din punct de vedere legal, ca ministrul interimar Radu Miruţă să meargă însoţit, luni, de 3 generali la audierile din Parlament. "Aceasta s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia specialiști în finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată", a transmis MApN.

Instituţia a mai precizat că această practică e uzuală.

"Activitatea cadrelor militare din Ministerul Apărării Naționale este guvernată de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, și de acte normative de nivel secundar precum Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 38/2016 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului, Direcţia generală pentru armamente și Direcţia generală financiar-contabilă sunt structuri centrale ale instituției militare, iar atribuțiile acestora sunt expres reglementate de dispozițiile art. 10, art. 19 și art. 161 din același act normativ.

În ceea ce privește participarea unor cadre militare la activitatea de audiere a ministrului apărării naționale din data de 28.09.2026, aceasta s-a încadrat în practica ministerului, conform căreia specialiști în finanțe, programe de înzestrare, resurse umane sau de la Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului au fost prezenți la audierea ministrului, fie că era ministru nou, fie că era un ministru care ar fi continuat mandatul, nefiind absolut nimic special de această dată.

Subliniem că nu a fost necesară emiterea unor mandate de reprezentare, iar prezența ofițerilor a fost în interesul informării Comisiilor reunite, în cazul în care ar fi apărut întrebări legate de situații la zi care necesitau detalii specifice.

Nu în ultimul rând, este de menționat că procedura participării unor cadre militare la audierile miniștrilor apărării naționale pentru avizarea în cadrul Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Parlamentul României este una uzuală", a comunicat MApN.

Cine sunt generalii care l-au însoţit pe Miruţă

Ministrul propus pentru portofoliul Apărării Naționale, Radu Miruță, a primit aviz negativ, luni, în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională. Au fost 17 voturi "pentru" şi 21 "contra". La aceste audieri, ministrul USR al Apărării a mers însoţit de trei generali din Armata română.

Cei trei generali care l-au însoţit, luni, pe Radu Miruţă în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională sunt gl.mr. Pleşa Cornel, șeful DGArm, gl.bg. Adrian Ivan, locţiitor șef Dgfc şi gl.mr. Valeriu Roșu, locţiitor șef DRPCVP.