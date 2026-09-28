Radu Miruţă a mers cu trei generali la audierile din Parlament. "Nu trebuia să facă așa ceva"

Radu Miruţă a mers cu trei generali la audierile din Parlament. Sursa foto: Mihai Poziumschi / Agerpres

Ministrul propus pentru portofoliul Apărării Naționale, Radu Miruță, a primit aviz negativ, luni, în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională. Au fost 17 voturi "pentru" şi 21 "contra". La aceste audieri, ministrul USR al Apărării a mers însoţit de trei generali din Armata română. Prezenţi în studioul emisiunii "Sinteza zilei", generalii Cristian Barbu şi Mircea Mîndrescu au contestat mişcarea lui Miruţă. "A fost un abuz din partea ministrului, care probabil că a dat ordin ca aceşti generali să-l însoţească într-o astfel de misiune politică", a declarat gen. Barbu.

Cei trei generali care l-au însoţit, luni, pe Radu Miruţă în Comisiile parlamentare reunite de apărare națională sunt gl.mr. Pleşa Cornel, șeful DGArm, gl.bg. Adrian Ivan, locţiitor șef Dgfc şi gl.mr. Valeriu Roșu, locţiitor șef DRPCVP.

Invitaţii lui Mihai Gâdea au acuzat că legea a fost încălcată şi că Radu Miruţă ar fi comis un abuz.

"A fost un abuz din partea ministrului, care probabil că a dat ordin ca aceşti generali să-l însoţească într-o astfel de misiune politică. Sub nicio formă nu are alt caracter sau alt conţinut audierea unui politician propus de un partid, pentru a face parte dintr-un guvern politic, condus de un politician, într-o instituţie politică. Generalii au greşit pentru că au acceptat să fie prezenţi într-o astfel de misiune.

Primul aspect este probabil ordinul pe care l-a dat ministrul. Nu cred că l-a dat Şeful Statului Major al Apărării.

(n.r. - generalii puteau refuza un astfel de ordin, puteau spune nu?) Categoric că da, pentru că în această situaţie au compromis nu numai poziţia personală sau a instituţiei în sine, ci întreaga poziţie a Armatei vizavi de un carater politic, nu numai interzis prin lege, ci care n-ar trebui să se dezvolte în cadrul Armatei", a declarat gen Cristian Barbu.

"Ministrul Miruţă nu trebuia să facă aşa ceva. Înclin să cred că există suspiciuni puternice că legea a fost încălcată cumva. Vom vedea urmările. Din punct de vedere politic a fost o greşeală că s-a întâmplat aşa ceva. Argumentele sunt extrem de puternice. Despre ce vorbim? De Parlament, de politică", a afirmat şi gen. Mircea Mîndrescu.

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Sursa foto: Mihai Poziumschi / Agerpres

Ce a spus Radu Miruță după ce a primit avizul negativ

După avizul negativ al comisiilor, Radu Miruță a afirmat că nevoile Armatei sunt aceleași, indiferent de ministru.

"Am pornit un program istoric de modernizare și de înzestrare a Armatei Române în doar câteva luni și este ceea ce Armata Română are mare nevoie. Indiferent de cine va fi ministru, sunt niște probleme care apasă în Armata Română, cu o politică de resurse umană care nu este actualizată la ce se întâmplă în anul 2026 și pentru care am început să facem schimbări", a mai declarat Miruță.

Răspunzând unor întrebări, Radu Miruță a spus că modificările privind vârsta de pensionare a militarilor nu mai sunt pe "masă" și că a fost un proiect privind acordarea unor stimulări financiare celor care doresc să rămână în activitate după vârsta de pensionare.

A adăugat că ministerul, sub conducerea sa, a avut o abordare de corectare a inechității pensiilor militarilor în rezervă.