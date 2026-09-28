O elevă de 11 ani din Londra a devenit cea mai tânără "mare maestră" la șah din istorie. Cum a început să joace şah: M-au atras piesele

2 minute de citit Publicat la 21:16 28 Sep 2026 Modificat la 21:16 28 Sep 2026

Bodhana Sivanandan a devenit cea mai tânără "mare maestră" la șah din istorie. Sursa foto: Profimedia

O jucătoare de șah în vârstă de 11 ani din Londra a devenit cea mai tânără femeie din toate timpurile care obține titlul de "mare maestru", în urma unei evoluții remarcabile la cea de-a 46-a ediție a Olimpiadei de Șah, notează CNN.

Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, a reprezentat Anglia la turneul desfășurat la Samarkand, în Uzbekistan, competiție care s-a încheiat duminică.

Într-un interviu publicat duminică pe YouTube, ea a declarat pentru Federația Internațională de Șah (FIDE) că își dorește să „continue să scrie istorie”.

Obținerea titlului de mare maestru feminin înseamnă că a atins cea mai înaltă distincție din șah rezervată exclusiv femeilor.

Fetiţa spune că nu se opreşte aici

„Mă bucur să fac asta, dar vreau să merg mai departe și să continui să scriu istorie, în loc să mă opresc pur și simplu aici”, a spus Sivanandan, care a devenit anterior cea mai tânără campioană a Marii Britanii la șah și cea mai tânără persoană care a reprezentat Anglia la un turneu internațional, indiferent de disciplină.

Întrebată dacă a resimțit presiunea de a juca la prima masă în cadrul turneului, Sivanandan a răspuns: „Nu chiar, am încercat doar să mă bucur de experiență”.

Ea a explicat că aceasta a fost a doua sa Olimpiadă. „S-a simțit destul de asemănător cu precedenta, cu excepția faptului că am jucat la o altă masă”, a spus ea.

Întrebată despre pasiunea sa pentru șah, Sivanandan a menționat că îi plac călătoriile pe care le implică acest sport, precum și beneficiile pe care acesta le aduce activității sale școlare.

„Are legătură cu multe materii școlare, așa că este foarte util și în acest sens”, a spus ea.

La 10 ani a învins un maestru de 60 de ani

Cel mai recent turneu continuă ascensiunea fulminantă a lui Sivanandan, care a devenit cea mai tânără jucătoare ce a învins un mare maestru, în august 2025.

Ea l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, la doar 10 ani, cinci luni și trei zile, doborând astfel recordul stabilit de americanca Carissa Yip – care avea 10 ani, 11 luni și 20 de zile când a învins un mare maestru în 2019 –, potrivit FIDE.

În 2024, tatăl lui Sivanandan a declarat pentru BBC că „absolut nimeni” din familia lor nu mai excelase anterior la șah.

Sivanandan a povestit că a început să practice acest sport în timpul pandemiei de COVID, pe când avea cinci ani, după ce un prieten de-al tatălui său a oferit familiei câteva jucării și cărți.

„Într-una dintre sacoșe am văzut o tablă de șah și m-au atras piesele”, a spus ea pentru BBC.

„Voiam să folosesc piesele pe post de jucării. În schimb, tata mi-a spus că pot juca propriu-zis șah, așa că am început de acolo.”