Prima reacţie a ambasadorului SUA în România în scandalul declanşat de dezvăluirile WSJ: "Democrația poate fi complicată"

Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Foto: Ambasada României în SUA / Facebook

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a declarat, luni, la Constanţa, că "Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea" şi că "democraţia poate fi complicată, dar e cel mai bun sistem pe care îl avem". Reacţia sa a venit după dezvăluirile WSJ, în care ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”.

Discuția relatată de WSJ ar fi avut loc în martie, la o cină din Atena la care participau oficiali americani și greci.

Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, a spus că ţara noastră trebuie să rezolve singură această criză politică pe care o traversează.

"Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea ei de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea.

Este o problemă pe care România trebuie s-o rezolve singură. Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este construită să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem", a declarat Darryl Nirenberg la Constanţa.

Ce a dezvăluit The Wall Street Journal

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan într-o discuție tensionată cu ministrul grec al Energiei, sugerând că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus diplomata în luna martie, la o cină organizată la Atena.

Potrivit relatării citate de WSJ, ambasadoarea s-ar fi referit la posibila cădere a Guvernului de la București și ar fi spus: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Kimberly Guilfoyle a venit și la București în contextul discuțiilor despre Coridorul Vertical de gaze, proiect prin care gazele naturale lichefiate americane ar urma să ajungă din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe în regiune. La 31 marti,e ea s-a întâlnit la București inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.