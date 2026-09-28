Prima reacție a Guvernului Greciei după articolul din WSJ. ”Aşa ceva nu ar fi tolerat niciodată"

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. FOTO: Getty Images

Purtătorul de cuvânt al Executivului elen, Pavlos Marinakis, reacţionează la relatarea din Wall Street Journal despre afirmaţii ale ambasadorului SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, declarând că problema unei ameninţări la adresa guvernului grec nu a fost pusă niciodată şi nici nu ar fi tolerată, informează News.ro.

"Nu s-a pus niciodată problema unei ameninţări la adresa guvernului grec. Şi, ca să vorbim serios, aşa ceva nu ar fi tolerat niciodată", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Pavlos Marinakis, întrebat despre articolul publicat de Wall Street Journal referitor la Kimberly Guilfoyle, relatează sky.gr.

El a subliniat că relaţia dintre Grecia şi Statele Unite este astăzi mai strânsă şi mai stabilă ca niciodată.

"Este o relaţie strategică profundă, bazată pe respect reciproc şi valori comune", a declarat Marinakis.

În ceea ce priveşte sectorul energetic, el a afirmat că Grecia este un partener strategic al Statelor Unite şi că există numeroase exemple care demonstrează acest lucru.

Întrebat separat ce i-a transmis ministrul Mediului şi Energiei, Stavros Papastavrou, cu privire la cina la care face referire Wall Street Journal, purtătorul de cuvânt al guvernului a reiterat că "problema unei ameninţări la adresa guvernului grec nu a fost pusă niciodată".

"În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: "Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici, a scris Wall Street Journal.

Informaţia publicată de Wall Street Journal a provocat reacţii politice şi dispute la Bucureşti, fiind corelată cu întâlnirea pe care liderul PSD Sorin Grindeanu şi fostul ministru social-democrat al energiei Bogdan Ivan au avut-o cu diplomatul american, care a promovat constant Coridorul Vertical de Gaze.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că Guvernul Ilie Bolojan a fost dat jos de "88% dintre români care au spus că ţara merge într-o direcţie greşită". El a negat astfel că PSD a decis răsturnarea guvernului la solicitarea SUA.

Pierderea puterii acestor oameni le dă tot felul de halucinaţii, lansând până la urmă minciuni şi plângeri. Am văzut plângeri penale absurde pentru trădare. Cine face acest lucru? Unii care au împărţit miliarde de euro din SAFE fără niciun fel de criteriu şi care şi-au bătut joc de industria naţională de apărare şi mai ales care au ales să dea cel mai mare contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro", a declarat Grindeanu, în contract din istorie unei firme străine, 8 miliarde de euro", a declarat Grindeanu, în contextul discuțiilor despre întâlnirea pe care a avut-o la București cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.