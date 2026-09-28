PNL îl amenință pe Nicuşor Dan că sesizează CCR dacă nu convoacă alegerile anticipate, după ce pică Mureșan. "Luăm serios în calcul"

Ilie Bolojan îl amenință pe Nicușor Dan cu CRR. Foto: Hepta

Vicepreședintele liberarilor, Alexandru Muraru, a anunţat, luni, că PNL a dezbătut, în cadrul BPN, o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale, dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate. "În condiţiile actuale este evident faptul că nu se poate instala un Guvern şi astfel încât, în interpretarea noastră, aceasta este o chestiune imperativă. Asta nu înseamnă că preşedintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze ani la rând, România rămânând cu un Guvern demis şi cu un Guvern interimar", a declarat Muraru.

Vicepreşedintele PNL a adăugat că nu ia în calcul o eventuală suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, dacă va exista şi o a patra nominalizare pentru funcţia de premier.

"Guvernul Mureşan va merge la vot pentru învestitură. Nu este clar că va cădea: au fost guverne care au căzut la 2 voturi, au fost şi guverne care au trecut la 2 voturi. Astfel încât există tot la fel de multe şanse să treacă sau să nu treacă.

(aţi discutat cu Ilie Bolojan despres sesizarea CCR?) A fost o dezbatere în BPN, am spus că luăm în calcul foarte serios acest lucru. Deci asta se va formaliza după... Nu am discutat încă cu colegii de la USR şi UDMR.

Preşedintele nu este obligat (n.r. - să convoace alegeri anticipate), dar în condiţiile actuale este evident faptul că nu se poate instala un Guvern şi astfel încât, în interpretarea noastră, aceasta este o chestiune imperativă. Asta nu înseamnă că preşedintele, oricare ar fi el, va putea încerca de zeci de ori să instaleze ani la rând, România rămânând cu un Guvern demis şi cu un Guvern interimar.

(luaţi în calcul să votaţi pentru suspendarea preşedintelui?) Nu, PNL nu susţine suspendarea preşedintelui. Acesta este un demers al partidului extremist AUR şi, mai nou, al pro-putinistului Ponta.

PNL este al doilea partid în sondajele noastre, după AUR. PNL va câştiga legitimitate", a declarat vicepreședintele liberarilor, Alexandru Muraru.

Miniştrii din cabinetul Mureşan, audiaţi luni în comisiile de specialitate

Sebastian Burduja a fost primul ministru audiat în comisiile de specialitate. La finalul audierilor, Sebastian Burduja a obținut un aviz negativ.

Actualul vicepremier și ministru al Agriculturii, nominalizat pentru Agricultură din nou, Tanczos Barna, a fost primul din echipa lui Siegfried Mureșan care primește aviz pozitiv la audierea din comisiile parlamentare. A primit chiar și un vot de la SOS, parlamentarul respectiv avertizându-l:

”Votez pentru, dar să știți că e un vot de la un partid extremist”. Membrii comisiilor de specialitate au avizat nominalizarea acestuia pentru portofoliul de la Agricultură cu 20 de voturi "pentru", 1 vot"împotrivă" şi 16 abţineri.

Ministrul propus pentru portofoliul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a primit aviz negativ, luni, în Comisiile parlamentare reunite de apărare naţională.

S-au înregistrat 17 voturi "pentru", 21 "contra".