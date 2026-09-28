Kelemen Hunor spune că Nicușor Dan trebuie să facă încă o desemnare, dacă Mureșan cade la vot: "Ne-a surprins acum 2 săptămâni"

Kelemen Hunor precizează că România are nevoie de un guvern cu drepturi depline. Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a respins, luni, o discuţie despre ce se va întâmpla în scenariul în care Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul Parlamentului, afirmând că partidul său se concentrează pe procedurile pentru votul de miercuri. Kelemen Hunor a spus şi că desemnarea lui Mureşan a fost o surpriză din partea lui Nicuşor Dan. "(n.r. - dacă preşedintele îl propune pe Sorin Grindeanu, UDMR ar vota?) Nu ştim asta, trebuie să discutaţi cu domnul preşedinte, fiindcă ne-a surprins acum două săptămâni", a răspuns liderul UDMR.

Kelemen Hunor a lăsat de înţeles că o întâlnire între Siegfried Mureșan şi Sorin Grindeanu până miercuri nu este exclusă.

"Siegfried Mureșan a frecventat 229 de parlamentari, am numărat eu, pe calculele mele. Până la 233 mai sunt câteva voturi necesare, dar nu există promisiune din partea tuturor grupurilor unde a încercat domnul Mureşan. Noi am luat decizia împreună să facem procedurile parlamentare până la capăt, până la vot.

(UDMR ar putea vota un Guvern PSD, dacă pică Mureşan?) Astăzi nu există această întrebare pentru noi, fiindcă suntem într-o procedură. Dacă va fi o altă realitate, vom discuta. Nu ştim ce va face preşedintele, de aceea această întrebare, astăzi, nu poate fi onorată cu un răspuns.

(dacă preşedintele îl propune pe Sorin Grindeanu, UDMR ar vota?) Nu ştim asta, trebuie să discutaţi cu domnul preşedinte, fiindcă ne-a surprins acum două săptămâni.

(aţi încercat să mediaţi o întâlnire între domnul Mureşan şi domnul Grindeanu?) Nu a solicitat nimeni, deci nu e nevoie de aşa ceva. Au fost încercări de a discuta, eşuate până azi, poate până miercuri reuşesc cei doi domni să se întâlnească", a declarat Kelemen Hunor la Parlament.

PNL îl amenință pe Nicuşor Dan că sesizează CCR

Vicepreședintele liberarilor, Alexandru Muraru, a anunţat, luni, că PNL a dezbătut, în cadrul BPN, o eventuală sesizare a Curţii Constituţionale, dacă Guvernul Siegfried Mureșan nu trece de votul de învestitură din Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

Tot luni, miniştrii din cabinetul Mureşan au fost audiaţi luni în comisiile de specialitate. Sebastian Burduja şi Radu Miruţă au primit aviz negativ, iar Tanczos Barna a fost primul din echipa lui Siegfried Mureșan care primește aviz pozitiv.