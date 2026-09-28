Un BMW X6, de 35.000 de euro, a fost confiscat de poliţişti la Vama Albiţa. Maşina ar fi fost furată din Slovacia. Cine era la volan

Un BMW X6, de 35.000 de euro, a fost confiscat de poliţişti la Vama Albiţa. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Poliţiştii de frontieră de la Vama Albiţa au descoperit la un control şi au reținut, pentru continuarea cercetărilor, un BMW X6 în valoare de 35.000 de euro, care figura în bazele de date ca fiind furat din Slovacia. La volan se afla un cetățean cu dublă cetăţenie, moldovenească şi română, care a spus că a cumpărat maşina dintr-un parc auto din Germania şi că nu ştia nimic despre litigiu.

Acum, oamenii legii efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 175.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.

"Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au descoperit la controlul de frontieră şi reținut pentru continuarea cercetărilor un autoturism de lux care figura în bazele de date ca fiind furat din Slovacia.

În ziua de 27 septembrie a.c., în jurul orei 17.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control pentru a ieși din țară, un cetățean moldo-român, în vârstă de 38 de ani, care conducea un autoturism înmatriculat în Germania.

Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autoturismului, au fost efectuate verificări suplimentare, ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că acesta figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Slovacia.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul dintr-un parc auto, din Germania, cu suma de 35.000 de euro și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autovehiculul, în valoare de 175.000 de lei, a fost reținut în vederea continuării cercetărilor", au transmis autorităţile.