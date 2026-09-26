Țara cu cea mai puternică armată din Africa s-ar putea alătura Turciei și Indiei pentru a asigura trecerea cerealelor prin Marea Neagră

Țara cu cea mai puternică armată din Africa s-ar putea alătura Turciei și Indiei pentru a asigura trecerea cerealelor prin Marea Neagră. Foto: Getty Images

Având cea mai puternică armată din Africa, Egiptul a fost inclus recent pe lista țărilor care au propus soluții pentru a ajuta la restabilirea comerțului prin Marea Neagră, în timp ce războiul dintre Ucraina și Rusia continuă să aibă un impact negativ în lanț asupra pieței globale a produselor alimentare, relatează Business Insider. Turcia şi India au venit, de asemenea, cu soluții pentru securizarea navigației și protejarea securității alimentare în Marea Neagră

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru în timpul discursului său de la cel de-al Şaselea Summit al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat la New York, precizând că Egiptul, India și Turcia au înaintat propuneri menite să soluționeze perturbările din comerțul maritim.

"Noi am discutat acest lucru cu partenerii noștri, dintre care mulți s-au alăturat deja eforturilor de a proteja securitatea alimentară și navigația în condiții de siguranță în Marea Neagră. Egiptul, India și Turcia ne-au prezentat deja opțiuni, iar acestea sunt puse pe hârtie", a declarat Zelenski.

El a adăugat că Ucraina este pregătită să susțină măsurile care ar putea îmbunătăți securitatea în regiune, dar așteaptă un răspuns din partea Rusiei.

"Astăzi, oamenii din multe țări plătesc mai mult din propriul buzunar doar pentru a supraviețui, în timp ce alții sunt nevoiți să lupte pentru viața lor, pur și simplu pentru că un singur om a decis că poate redesena granițele", a mai subliniat liderul de la Kiev.

Ulterior, el a adăugat: "În prezent, noi depunem din nou eforturi pentru a asigura funcționarea coridorului pentru cereale din Marea Neagră și exportul altor mărfuri de care piața globală are mare nevoie".

De asemenea, Volodimir Zelenski a mulțumit Egiptului, Turciei, Statelor Unite, țărilor europene și altor parteneri internaționali pentru sprijinul acordat eforturilor de protejare a securității alimentare și de menținere a fluxului de mărfuri esențiale prin Marea Neagră.

Războiul dintre Rusia și Ucraina perturbă transportul maritim și exporturile de produse alimentare în Marea Neagră

Regiunea Mării Negre a devenit un punct critic de conflict în cadrul războiului dintre Rusia și Ucraina, unde atacurile continue care vizează facilitățile portuare, navele comerciale și infrastructura maritimă au limitat sever transportul de cereale și al altor mărfuri esențiale.

După începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, exporturile maritime ucrainene au fost grav perturbate, ceea ce a dus la blocarea transporturilor de produse agricole.