Serghei Lavrov a acuzat Europa că face „tot ce îi stă în putință” ca să zădărnicească negocierile de pace dorite de Trump

1 minut de citit Publicat la 23:59 26 Sep 2026 Modificat la 23:59 26 Sep 2026

Serghei Lavrov a mai spus, la ONU, că Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Serghei Lavrov a acuzat Europa, în discursul său de la Adunarea Generală a ONU, că face „tot ce îi stă în putință” ca să zădărnicească negocierile de pace pentru Ucraina, relatează Agerpres. Șeful diplomației ruse a adăugat că Moscova îşi va atinge obiectivele militare în Ucraina „indiferent de circumstanţe”.

„Europa face tot ce îi stă în putinţă pentru a zădărnici negocierile de pace dorite de administraţia Trump”, a declarat ministrul rus de la tribuna Adunării Generale a ONU.

Într-un discurs marcat de o retorică vehementă, Serghei Lavrov a susţinut că Moscova îşi va atinge obiectivele militare în Ucraina „indiferent de circumstanţe”.

„Obiectivele operaţiunii militare speciale vor fi atinse, ameninţarea la adresa securităţii Rusiei va fi eliminată, iar viaţa paşnică va reveni”, a mai spus el.

Înainte de discurs, ministrul rus s-a întâlnit cu omologul său german, Johann Wadephul, în prima astfel de întrevedere de la începutul invaziei ruse în Ucraina, având în vedere statutul Berlinului de susţinător major al Kievului.

Întâlnirea a avut loc pe fondul unor tensiuni ridicate, apărute în urma acuzaţiilor Germaniei conform cărora Moscova ar fi trimis o dronă încărcată cu explozibil către aeroportul din Leipzig, la începutul lunii august. De atunci, Germania şi Rusia şi-au închis reciproc consulatele.

Wadephul a îndemnat Moscova „să abandoneze calea periculoasă a escaladării în relaţia cu Germania, Europa şi NATO”, potrivit unor surse din cadrul delegaţiei germane.

„Incidente precum recenta tentativă de atac de la Leipzig sau alte atacuri hibride nu pot clinti hotărârea Germaniei de a sprijini Ucraina în faţa agresiunii”, a adăugat aceeaşi sursă.