Serghei Lavrov s-a întâlnit cu șeful diplomației germane, la New York, pentru prima dată din 2022. Au discutat 20 de minute

Potrivit MAE rus, întrevederea a avut loc al solicitarea Germaniei. Foto: Profimedia Images

Ministrul de Externe din Rusia, Serghei Lavrov, s-a întâlnit sâmbătă, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, cu omologul său din Germania, Johann Wadephul. Întâlnirea, prima la acest nivel de la invazia rusă în Ucraina din 2022, a durat 20 de minute, potrivit TASS. MAE rus a transmis că întrevederea nu s-a concretizat cu „nimic nou”, precizând că a avut loc la solicitarea părții germane, relatează The Moscow Times.

Ultima dată când Serghei Lavrov a discutat cu ministrul Externelor din Germania, portofoliul era deținut de Annalena Baerbock și s-a întâmplat în ianuarie 2022, cu câteva săptămâni înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Potrivit MAE rus, întrevederea a avut loc al solicitarea Germaniei și cei doi miniștri au discutat despre relațiile bilaterale și războiul din Ucraina.

„În privința acestor chestiuni și a altora, Johann Wadephul a reiterat în numeroase rânduri poziția exprimată public de guvernul german”, se arată în comunicatul transmis de MAE rus.

MAE rus a transmis, mai târziu în cursul zilei de astăzi, că întâlnirea nu a s-a concretizat în „nimic nou”.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, partea germană a cerut ca „accesul presei să fie restricționat, să nu fie puse întrebări, să nu existe înregistrări ale declarațiilor de la începutul întrevederii și să fie instituit un embargo pentru diseminarea materialelor de presă”.

Întâlnirea dintre Lavrov și Wadephul este, de asemenea, prima la acest nivel de când Berlinul a acuzat Rusia că a fost în spatele tentativei de sabotaj de la Aeroportul Leipzig cu drone încărcate cu explozibil.

În discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU, Lavrov a afirmat că ţările europene fac tot posibilul pentru a zădărnici perspectiva unor negocieri de pace privind Ucraina, la care sunt interesate și Statele Unite.

Germania este al doilea cel mai mare donator pentru Ucraina după Statele Unite. Cancelarul Friedrich Merz a declarat că Berlinul susține eforturile pentru găsirea unei soluții pașnice care să pună capăt războiului, lucru posibil doar cu participarea Ucrainei, Statelor Unite și Europei.

„Sprijinim Ucraina și vom continua să o sprijinim, deoarece și ea ne apără libertatea”, a declarat el în timpul unei dezbateri în Bundestag, pe 9 septembrie.