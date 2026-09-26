SUA și China nu vor colabora pentru dezvoltarea AI. Donald Trump acuză: „Vor să ne oprească progresul, pentru că suntem mult înainte”

Pentru vizita lui Xi la Washington, au fost organizate numeroase evenimente festive, inclusiv cine fastuoase, tururi private și spectacole. Foto: Getty Images

Donald Trump a anunțat că Statele Unite și China nu își vor uni eforturile privind dezvoltarea inteligenței artificiale și a acuzat Beijingul că vrea să oprească progresul făcut de SUA în această cursă internațională. „Când ești în frunte, nu deschizi accesul reciproc”, a spus președintele american, care s-a referit la AI cu termenul preferat de el, „super-inteligență”.

Președintele american a spus că a avut o „discuție importantă” despre SI (super-inteligență) cu omologul său chinez, Xi Jinping, în timpul vizitei acestuia la Washington.

„Ceea ce vor ei să facă este să ne oprească progresul, pentru că suntem mult înaintea Chinei şi intenţionăm să ne păstrăm acest avans. Nu am petrecut foarte mult timp discutând despre asta”, a adăugat el.



Trump a insistat că nu vrea să „integreze” iniţiativele SUA privind AI cu cele ale Chinei și a invocat poziţia dominantă a SUA.



„Aş prefera să nu le integrăm, pentru că avem un avans considerabil”, a mai spus el, pentru a conchide că, atunci „când eşti lider, nu deschizi accesul reciproc”.

Donald Trump a anunțat marți, în discursul de la Adunarea Națională a ONU, că nu îi place denumirea „inteligența artificială” (AI), așa că a decis să o schimbe în „super-inteligență” sau „SI”, nume care va fi folosit în toate documentele oficiale. „Artificial sună fake și nu este așa. Este extraordinară”, a spus președintele american.

Donald Trump a respins, de asemenea, apelurile internaționale la o încetinire a dezvoltării acestui sector. Președintele american a declarat că nu pune frână cursei AI pentru că are potențialul de a fi mai importantă pentru umanitate decât Revoluția Industrială.