Donald Trump l-a primit pe Xi Jinping la Casa Albă. Liderul de la Beijing a invitat 100.000 de tineri americani în China

Donald Trump l-a primit pe Xi Jinping în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump l-a primit, joi, la Casa Albă, pe omologul chinez Xi Jinping, relatează CNN și BBC. Evenimentul a avut mai multe momente semnificative.

Unul dintre ele s-a consumat în Grădina Trandafirilor de la sediul președinției americane, înainte de primirea în Biroul Oval și de discuțiile bilaterale în cadrul cărora este previzibil că vor fi abordate teme precum comerțul, inteligența artificială și Taiwanul.

Donald Trump s-a declarat „mândru” de relația dintre SUA și China și a precizat că va continua „să lucreze împreună” cu omologul său. La rândul său, liderul chinez a punctat că cele două țări sunt diferite, dar au interese „profund interconectate” și pot „construi încredere reciprocă”.

Anunț-surpriză al lui Xi la Casa Albă

Xi a făcut un anunț-surpriză, în care a invitat 100.000 de tineri americani să vină China, în cadrul unor schimburi de studenți în următorii cinci ani. De asemenea, a anunțat că doi urși panda își vor găsi „o nouă casă” în grădina zoologică din Atlanta „în câteva zile”.

Liderul chinez a subliniat că panda au fost, din punct de vedere istoric, un „emisari ai prieteniei” între China și SUA.

BBC notează că primirea ceremonioasă și declarațiile pe ton pozitiv vin în după un anunț făcut miercuri de secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent. acesta a spus că Washingtonul și Beijingul au convenit să prelungească armistițiul în războiul lor comercial până pe 10 ianuarie anul viitor.

Prima vizită a lui Xi la Washington în mai bine de 10 ani

Vizita la Washington este prima efectuată de liderul chinez în capitala americană în mai bine de 10 ani. Este, totodată, cel de-al doilea summit din acest an al celor doi președinți.

Trump și Xi se întâlnesc în contextul în care îngrijorările legate de riscurile AI s-au propagat în toată lumea și au declanșat numeroase apeluri la măsuri de protecție pentru a preveni scăparea de sub control a tehnologiei.

Xi a subliniat necesitatea ca dezvoltarea acesteia „să fie întotdeauna sub control uman”, notează CNN.