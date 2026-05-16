Ce este „Capcana lui Tucidide”, la care Xi Jinping a făcut referire în întâlnirea cu Donald Trump

3 minute de citit Publicat la 08:00 16 Mai 2026 Modificat la 08:17 16 Mai 2026

Xi Jinping a deschis summitul de la Beijing, cu Trump, întrebând dacă cele două puteri ar putea evita „Capcana lui Tucidide”, apoi a avertizat că o gestionare defectuoasă a situaţiei din Taiwan ar putea duce la război, notează Euronews. Când liderii celor mai mari puteri economice globale s-au întâlnit joi la Beijing, primul subiect nu a fost Taiwanul, comerțul sau războiul din Orientul Mijlociu. A fost un conflict care s-a încheiat în urmă cu mai bine de două milenii.

„Lumea a ajuns la o nouă răscruce”, i-a spus președintele chinez Xi Jinping lui Donald Trump în timp ce cei doi își începeau summitul la Marea Sală a Poporului din capitala chineză.

„Pot China și Statele Unite să depășească așa-numita «Capcană a lui Tucidide» și să creeze o nouă paradigmă a relațiilor dintre marile țări?”, a întrebat Xi, ceea ce a dus la o creștere a căutărilor pentru termen și la întrebări despre dacă acesta reprezenta o amenințare la adresa lui Trump și a SUA.

Ce este Capcana lui Tucidide

Conceptul a fost inventat de politologul Graham Allison de la Harvard la începutul anilor 2010, bazându-se pe relatarea istoricului grec antic Tucidide despre Războiul Peloponesiac: conflictul de aproape trei decenii dintre Atena și Sparta, care a început în 431 î.Hr.

„Ascensiunea Atenei și teama pe care aceasta a insuflat-o în Sparta au făcut-o inevitabilă”, a scris Tucidide.

Allison a aplicat modelul în istoria modernă, identificând 16 cazuri în ultimii 500 de ani în care o putere în ascensiune a fost văzută ca o amenințare pentru o putere consacrată, dintre care 12 s-au încheiat cu război.

China, o Atenă în ascensiune?

În această abordare, China este prezentată ca Atena în ascensiune, spre deosebire de Sparta Americii. Xi a invocat conceptul cel puțin din 2013 pentru a argumenta în mod specific că războiul nu este inevitabil, cu condiția ca ambele părți să dea dovadă de reținere.

Într-un discurs din 2015 la Seattle, el a spus că „nu există așa ceva” precum inevitabilitatea conflictului, dar a avertizat că „dacă țările importante ar face în mod repetat greșelile calculelor strategice greșite, ar putea să-și creeze astfel de capcane”.

Xi nu este singurul atras de concept. În timpul primului mandat al lui Trump, consilierul pentru securitate națională HR McMaster și secretarul apărării James Mattis au fost ambii studenți cunoscuți ai istoriei lui Tucidide.

Fostul strateg șef al lui Trump și expert de extremă dreaptă, Steve Bannon, a invocat capcana într-un interviu din 2018 pentru a pleda pentru a se opune Beijingului, aparent opus interpretării lui Xi.

Cadrul lui Allison a atras critici academice serioase, de la identificarea greșită a cazurilor istorice până la producerea unui model care nu lasă loc diplomației sau agenției politice pentru a preveni conflictul.

Un exemplu care a fost exclus, potrivit experților, este transferul pașnic al conducerii globale din Marea Britanie în SUA în secolul al XX-lea, ceea ce sugerează că războiul dintre o putere în ascensiune și una conducătoare este departe de a fi inevitabil.

Avertisment privind Taiwanul

Referința istorică a lui Xi a venit direct înainte de un avertisment privind Taiwanul, spunându-i lui Trump că cele două țări „s-ar putea ciocni sau chiar intra în conflict” dacă problema Taiwanului este gestionată greșit.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a rezumat ulterior poziția lui Xi ca fiind „«independența Taiwanului» și pacea transstrâmtorii sunt la fel de ireconciliabile ca focul și apa”.

Trump nu s-a adresat Taiwanului în timpul apariției comune. Un comunicat al Casei Albe, care nu a menționat Taiwanul, a spus că cei doi lideri au avut „o întâlnire bună” axată pe cooperarea economică.

Xi a adoptat un ton mai cald mai târziu în cursul zilei, spunând că întinerirea națională a Chinei și obiectivul de a face America din nou măreață „pot avansa complet împreună și pot crește prosperitatea pentru întreaga lume”.

Trump a răspuns pe Truth Social, interpretând referința lui Xi la Tucidide ca un comentariu la declinul american - dar plasând-o în anii Biden.

„Când președintele Xi a vorbit foarte elegant despre Statele Unite ca fiind probabil o națiune în declin, se referea la pagubele enorme pe care le-am suferit în cei patru ani de somnoros Joe Biden”, a scris Trump vineri dimineață.