Von der Leyen, Macron și Merz, la summit-ul de la Tivat: procesul de extindere a UE trebuie să devină „mai rapid și mai credibil”

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Uniunea Europeană trebuie să își dovedească voința și capacitatea de a primi noi membri și să accelereze procesul de extindere – acesta a fost mesajul transmis vineri de liderii blocului comunitar, reuniți cu omologii lor din șase țări din Balcanii de Vest care speră să adere în curând, scrie The Guardian.

„Uniunea Europeană trebuie să arate că este capabilă să se extindă și că dorește să se extindă, și vrem să discutăm despre asta aici”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în fața jurnaliștilor, la summitul de la Tivat, un oraș de coastă din Muntenegru.

„Există o serie întreagă de întrebări la care trebuie să răspundem împreună, dar mai presus de toate trebuie să fie clar că această parte a Europei aparține viitorului UE”, a adăugat Merz, menționând că absența oricărui nou membru în ultimii 13 ani reflectă „deficiențe” ale blocului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă la summit alături de Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul italian Giorgia Meloni, a declarat că UE trebuie „să facă procesul de extindere mai rapid și mai credibil”.

Președintele Muntenegrului, Jakov Milatović, a găzduit summitul. Țara sa, cu o populație de doar 630.000 de locuitori, este cea mai avansată în demersurile de aderare și speră să intre în UE până în 2028.

Extinderea a urcat pe agenda europeană în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Kievul dorește să adere la bloc pentru a se ancora în spațiul european, iar oficialii UE susțin că uniunea trebuie să se extindă pentru a reduce influența puterilor vecine.

De la invazia rusă la scară largă din februarie 2022, Ucraina și Moldova s-au alăturat cozii de așteptare, alături de candidații din Balcanii de Vest: Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru și Serbia.

Procesul de aderare rămâne însă unul lung și complicat, implicând ani de negocieri, modificări legislative și aprobarea tuturor celor 27 de state membre la fiecare etapă. Chiar și Muntenegru, care și-a depus candidatura acum 18 ani, se confruntă cu obstacole, iar mulți oficiali consideră că obiectivul pentru 2028 este ambițios.

Franța și Germania au profitat de reuniunea de la Tivat pentru a promova ideea „integrării graduale” în bloc.

„Împreună cu Germania, am propus un proces de integrare graduală consolidată”, a spus Macron. Propunerea ar putea permite unei țări care se aliniază la anumite criterii ale UE să participe la anumite formate ale blocului – de exemplu, la reuniunile Consiliului European – înainte de aderarea deplină.

Ideea unei integrări „la jumătate de drum” câștigă teren. Președintele sârb Aleksandar Vučić și premierul albanez Edi Rama au cerut recent o integrare accelerată în piața unică și în spațiul Schengen pentru noii membri, în schimbul renunțării la dreptul de veto.

Săptămâna trecută, The Guardian relata că oficialii UE iau în calcul posibilitatea de a nu acorda drept de veto noilor membri timp de câțiva ani, pentru a evita repetarea experienței cu fostul lider ungar Viktor Orbán, care a blocat în mod repetat deciziile UE.

Merz a sugerat, de asemenea, că Ucrainei i s-ar putea acorda un statut de „membru asociat” – care ar permite oficialilor ucraineni să participe la summiturile UE și la reuniunile ministeriale, fără drept de vot – ca pas intermediar spre aderarea deplină.

Extinderea, a subliniat Macron, „este foarte importantă din punct de vedere geopolitic, pentru că această regiune este și locul în care independența Europei este în joc, în materie de energie, securitate și rute de migrație”.

Procesul îndelungat de aderare a dus la o scădere semnificativă a sprijinului public pentru apartanența la UE în unele țări balcanice. În Serbia, care menține legături strânse cu Moscova, susținerea pentru aderarea la UE a coborât sub 50%.

Deși Bruxelles-ul a susținut mult timp că cele șase state balcanice vor adera împreună, Muntenegru și Albania sunt acum considerate favorite. Oficialii au precizat că nu sunt de așteptat pași majori la acest summit, accentul căzând pe modul în care UE poate îmbunătăți concret viața oamenilor din regiune.