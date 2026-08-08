UE cheamă giganții tech la discuții și cere monitorizare după criza migranților de la Ceuta, alimentată de dezinformare online

2 minute de citit Publicat la 21:30 08 Aug 2026 Modificat la 21:30 08 Aug 2026

Premierul spaniol Pedro Sánchez i s-a alăturat ministrului de Interne, Fernando Grande-Marlaska, într-o vizită la Ceuta, vineri. Foto: Profimedia Images

Șefa pe probleme digitale a UE, Henna Virkkunen, a cerut o monitorizare mai atentă a platformelor sociale de acum înainte, în urma răspândirii dezinformării în timpul recentului val de migranți din exclava spaniolă Ceuta, scrie Deutsche Welle.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, Henna Virkkunen, a cerut giganților rețelelor sociale să își supravegheze mai îndeaproape platformele pentru a depista dezinformarea, în special „în situațiile de criză”.

Virkkunen se referea la criza de la granița Ceuta de săptămâna trecută, despre care autoritățile europene, spaniole și marocane spun că a fost agravată de răspândirea dezinformării pe rețele, printre care TikTok, Telegram și platformele Meta.

Comisara Virkkunen a abordat problema dezinformării din mediul online, cerând o monitorizare mai amplă a platformelor de către UE în situațiile de criză.

„Platformele trebuie să acționeze ferm pentru a păstra integritatea spațiului digital, în special în situațiile de criză”, a scris ea pe X.

„Monitorizarea trebuie să crească, iar cooperarea cu verificatorii de informații (fact-checkeri) trebuie consolidată”, a scris Virkkunen după o întâlnire de vineri cu reprezentanți ai TikTok și Meta – compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp.

Rețelele sociale, tot mai importante în „dezbaterea politică”

O parte dintre cele aproximativ 72.000 de persoane care au năvălit în Ceuta dinspre Maroc au declarat că fuseseră atrase de promisiuni false răspândite pe aceste platforme și că au fost mințite în privința situației reale.

La rândul lor, Spania și Marocul au început să se învinovățească reciproc. Rabat a invocat o decizie a Curții Supreme spaniole despre care marocanii spun că a fost speculată de traficanții de persoane și prezentată denaturat pe rețelele sociale.

Madridul afirmă că Marocul ar fi trebuit să facă mai mult pentru a-i opri pe cei zeci de mii de migranți care au trecut granița.

În cele din urmă, autoritățile spaniole spun că 80 de persoane au murit pe parcursul evenimentelor.

Autoritățile marocane au raportat că alte 11 persoane au murit de partea lor a graniței.

Organizațiile pentru drepturile omului estimează numărul total al morților la peste 140.

Situația de la Ceuta și circumstanțele din jurul ei au adăugat combustibil disputei politice care mocnește în Europa pe temele legate de imigrație și securitate.

A provocat dezinformarea de pe rețele criza de la Ceuta?

La Ceuta, migranții au invocat mesaje și videoclipuri de pe rețelele sociale care anunțau că granița UE de la Ceuta ar fi fost dintr-odată deschisă.

Alte postări îi informau pe cei care voiau să ajungă în UE că vor găsi cazare odată ajunși pe teritoriul spaniol și că de acolo vor fi transportați cu autocarele în Spania continentală.

Săptămâna trecută, statele membre ale UE au convocat o reuniune de urgență, în cadrul căreia reprezentanții au analizat sistemele de avertizare timpurie și monitorizarea rețelelor sociale drept posibile pârghii pentru îmbunătățirea capacităților comune de evaluare a situațiilor emergente ale blocului comunitar.

Virkkunen a precizat că UE va continua aceste discuții luni.