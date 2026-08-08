De ce peste 178.000 de imigranți au fugit brusc sau au fost deportați din Africa de Sud

Cetățeni din Republica Malawi așteaptă în fața consulatului statului Malawi din Johannesburg, Africa de Sud. sursa foto: Hepta

Peste 178.000 de imigranți africani au părăsit Africa de Sud în ultimele luni, împinși de la spate de măsurile dure luate de autorități împotriva migrației ilegale și de proteste anti-imigrație, uneori violente, care i-au determinat pe mulți să plece de teama unor atacuri, scrie AP.

Este unul dintre cele mai ample exoduri de migranți din ultimii ani din cea mai dezvoltată economie a Africii.

Cifra provine de la autoritățile din țările de origine în care s-au întors migranții. Numai în Zimbabwe, statul vecin, s-au întors peste 115.000 de persoane de la sfârșitul lunii mai, iar în Malawi, peste 56.000, potrivit guvernelor respective. Nigeria, Ghana, Mozambic și Lesotho au anunțat, fiecare, revenirea a peste 1.000 de cetățeni din Africa de Sud.

Întoarcerile reprezintă o combinație între persoane deportate de Africa de Sud și altele care au acceptat oferte de repatriere din partea Africii de Sud sau a propriilor țări de origine – acestea din urmă reprezentând marea majoritate. Africa de Sud a anunțat săptămâna aceasta că aproximativ 19.000 de persoane au fost deportate oficial din luna aprilie.

Organizațiile civice au ridicat o serie de îngrijorări legate de aceste mișcări bruște de populație, printre care soarta miilor de copii retrași de la școală și cea a pacienților cu HIV rămași fără tratamentul vital.

Sentimentul anti-imigrație a explodat în cea mai puternică economie a Africii

Aceste deplasări în masă scot în evidență complicațiile migrației interne din Africa, chiar dacă atenția internațională este mai degrabă concentrată pe migrația dinspre Africa spre Europa – precum criza declanșată luna aceasta de cei peste 70.000 de oameni care au trecut în grabă granița dinspre Maroc spre teritoriul spaniol Ceuta.

În Africa de Sud, mai multe grupări au organizat anul acesta un șir de proteste împotriva migrației ilegale, care au culminat cu demonstrații la nivel național pe 30 iunie, dată pe care grupările au descris-o drept un „termen-limită” pentru ca migranții aflați ilegal în țară să plece.

Grupările susțin că migranții fără acte contribuie la rata ridicată a șomajului din Africa de Sud, ocupând locuri de muncă și punând totodată presiune pe serviciile publice. Vreme de decenii, Africa de Sud, cea mai bogată țară din regiune, a atras milioane de migranți din alte state africane, veniți să muncească în agricultură, în restaurante, în construcții și în alte sectoare prost plătite.

Cele mai recente date de recensământ din Africa de Sud, din 2022, indicau 2,4 milioane de cetățeni străini dintr-o populație totală de 62 de milioane, deși grupările de protestatari susțin că mult mai mulți migranți se află în țară fără forme legale.

Migrația provoacă tensiuni între țările africane

Protestele împotriva migrației ilegale din Africa de Sud au fost însoțite de campanii din ușă în ușă purtate de grupuri agresive, în cadrul cărora, spun organizațiile pentru drepturile omului, migranții au fost amenințați și atacați, iar casele sau afacerile lor incendiate – inclusiv în cazul unora aflați legal în țară.

Guvernul din Mozambic a anunțat că 11 mozambicani au fost uciși în atacuri petrecute în Africa de Sud, iar Nigeria și Ghana au susținut, de asemenea, că unii dintre cetățenii lor au fost uciși.

Africa de Sud a contestat aceste cifre, afirmând că unele dintre decese au avut legătură cu infracțiuni precum jafurile, nu cu protestele anti-imigrație. Unele crime sunt în curs de investigare de către poliție.

Situația a dus însă la tensiuni diplomatice neobișnuite între Africa de Sud și alte state africane, care o acuză de xenofobie.

Ghana a insistat ca problema pe care a catalogat-o drept atitudinea anti-migrație și xenofobă a Africii de Sud să fie inclusă pe agenda unei reuniuni a Uniunii Africane din octombrie. Africa de Sud a blocat demersul, dar a cerut discuții mai ample pe tema migrației în Africa.

Mii de copii, prinși în valul de deportări și repatrieri

UNICEF și Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului au declarat, într-un comunicat comun, că sunt profund îngrijorate de soarta copiilor prinși în acest val de întoarceri.

Aceștia se confruntă cu riscuri sporite de violență, exploatare, separare de familie și traume psihologice, „în special atunci când deplasările sunt bruște, nedocumentate și necoordonate”, au precizat cele două organisme.

Deși unele guverne nu au comunicat cifre complete, Malawi a anunțat că aproape 4.000 de copii sub vârsta de 5 ani se numărau printre cei întorși din Africa de Sud.

Comitetul de Coordonare a Permiselor de Excepție pentru Zimbabwe, o organizație neguvernamentală, estima că peste 11.000 de copii se întorseseră în această țară până la mijlocul lunii iulie. Guvernul a dat instrucțiuni școlilor să nu îi discrimineze și să încerce să găsească locuri pentru copiii reveniți.

Oficialii din sănătate și organizațiile umanitare spun că mulți migranți au fugit din Africa de Sud fără medicamente sau fără fișe medicale, ceea ce stârnește temeri legate de întreruperea tratamentului împotriva HIV într-o regiune cu unele dintre cele mai ridicate rate de infectare din lume.

Medici fără Frontiere (MSF) a instalat corturi-clinică la punctul de frontieră Beitbridge din Zimbabwe, pentru a-i îngriji pe cei „traumatizați” după ce au rămas fără acces la tratamentul vital împotriva HIV și la alte medicamente pentru boli cronice.

Măsurile dure vor continua

Autoritățile sud-africane au anunțat vineri că aproximativ 3.000 de persoane încă așteaptă să fie deportate într-un centru de detenție pentru migranți din apropiere de Johannesburg, în timp ce circa 6.300 de inspectori au fost trimiși în toată țara pentru a verifica dacă angajatorii folosesc ilegal migranți fără acte.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a condamnat orice act de violență împotriva migranților, dar a recunoscut totodată eșecurile guvernului în aplicarea legilor privind imigrația.

El a promis mai multă tehnologie și personal pentru securizarea granițelor, noi instanțe de imigrație care să soluționeze rapid deportările și sancțiuni mai aspre pentru cei care angajează migranți fără forme legale.