"Era mai bun trenul vechi". Noile garnituri PESA au enervat călătorii de la primele drumuri. Aer condiţionat defect şi întârzieri

Noile garnituri PESA au enervat călătorii de la primele drumuri. Sursa foto: captură video

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a inaugurat joi trenurile regionale PESA, care au început să circule deja pe mai multe rute în serviciul comercial de călători. Dar pasagerii acuză că problemele au apărut încă de la primele drumuri. „Trenurile formate din rame electrice PESA oferă călătorilor condiții moderne de călătorie, fiind dotate cu instalații de climatizare, prize pentru alimentarea dispozitivelor electronice, sisteme de informare a călătorilor, spații pentru bagaje și biciclete, precum și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă”, a transmis CFR. Călătorii spun însă că, în realitate, lucrurile stau diferit.

O experienţă neplăcută au avut-o călătorii care au plecat, vineri după-amiază, cu noile rame electrice, pe ruta București Obor-Constanța. Oamenii spun că au suportat temperaturi de peste 30 de grade, pentru că aerul condiţionat din tren era defect.

Înainte ca trenul să plece din staţie, a apărut echipa de mentenanță de la PESA, care a început să umble la mai multe butoane din tren, dând asigurări că instalația de aer condiționat va începe curând să funcționeze. A început să se audă zgomotul de la climatizare, însă aerul rece nu a intrat decât în ultimul vagon.

Până la urmă, trenul a plecat cu o întârziere de 20 de minute, cu aer condiţionat funcţional numai în ultimul vagon, notează clubferoviar.ro. Numai că acolo temperatura a crescut, din cauză că s-au adunat prea mulți călători într-un spațiu mic.

”Era mai bun trenul ăla vechi, era răcoare”, spune o pasageră pentru sursa amintită. O alta este nemulțumită că odată cu trenul nou CFR Călători i-a luat bani și pe rezervarea locului: ”E cu locuri aici, a e ca la avion, zici că te duci în Turcia”. Un alt pasager asudat este și el nemulțumit: ”Bine că avem tren modern în care următoarea stație se anunță și în engleză, dar murim de cald”.

A întârziat o oră

În drumul său prin Bărăgan, spre malul mării, trenul continuă să se încingă, iar oamenii cu greu mai pot îndura căldura. Până la destinația finală, la malul mării, trenul PESA București Obor-Constanța a acumulat o întârziere de 57 de minute, potrivit datelor publice ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Astfel de probleme cu climatizarea au fost şi în trenul inaugurat joi de Radu Miruţă, pe ruta București Nord-Brașov. Sursa amintită notează că ministrul s-a enervat, iar la Periș, unde a coborât din tren, i-a luat la rost pe reprezentanții PESA. Nu a fost însă așa, iar funcționarea instalației de aer condiționat ar fi dat rateuri până la destinație.

Hanna Wisniewska-Sîrbu, reprezentantul PESA în România, a explicat aceste probleme, pentru sursa amintită:

”Repornirea sistemului pe ruta București–Brașov a fost necesară pentru resetarea software-ului instalației de climatizare, care funcționează în condiții de solicitare extremă din cauza temperaturilor ridicate din această perioadă.

Pe ruta București–Constanța, o problemă minoră de funcționare a unei uși a fost remediată imediat la fața locului de echipa noastră de service. Inginerii noștri lucrează în permanență în România, împreună cu CFR, pentru a remedia cât mai rapid toate problemele operaționale apărute la începutul exploatării și pentru a asigura stabilitatea deplină a serviciului”.

Trenurile PESA vor circula după următorul program

Din 6 august 2026:

R 3025 București Nord (14:38) – Brașov (18:47)

R 3032 Brașov (19:06) – București Nord (22:46)

R 3031 București Nord (20:23) – Brașov (23:42)

Din 7 august 2026:

R 3021 București Nord (05:40) – Brașov (09:21)

R-E 3000 Brașov (14:09) – București Nord (16:45)

R 3024 Brașov (06:20) – București Nord (09:51)

R 8011 (8001) București Nord (06:17) – Constanța (11:06)

R 8010 Constanța (14:20) – București Nord (19:28)

R 8005 București Obor (13:42) – Constanța (17:26)

R 8034 Constanța (20:20) – Fetești (22:12)

Din 8 august 2026:

R 8031 Fetești (04:24) – Constanța (05:42)

Începând cu 10 august 2026: