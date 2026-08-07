Fosta fabrică de țigări de la Sfântul Gheorghe, care a produs Carpați și Snagov, devine centru științific pentru tineri

În perioada de maximă activitate, la fabrică lucrau aproape 700 de oameni care produceau în jur de 20 de milioane de țigarete pe zi. Foto: Captură Antena 3 CNN

Fosta fabrică de țigarete din Sfântu Gheorghe, cea care a produs decenii la rând celebrele Carpați și Snagov, se pregătește pentru o transformare radicală. Primăria orașului a semnat un contract de finanțare europeană de aproape 170 de milioane de lei pentru restaurarea integrală a șase clădiri monument istoric, aflate acum în paragină. În locul halelor industriale va apărea un centru educațional și științific de aproape 5.000 de metri pătrați, cu simulator de zbor, planetariu și laboratoare interactive.

Autorităţile locale au găsit o soluţie ingenioasă pentru a readuce la viaţă 6 dintre clădirile fostei Fabrici de Țigarete. În perioada de maximă activitate, la fabrică lucrau aproape 700 de oameni care produceau în jur de 20 de milioane de țigarete pe zi.

„Cele șase clădiri de patrimoniu industrial din cadrul fostei Fabrici de Țigarete sunt în prezent în stare de degradare. Sunt neutilizate de ani de zile și vor găzdui în viitor acest centru educațional și științific”, a explicat Vlad Manolăchescu, de la Primăria Sfântu Gheroghe.

Nu va fi un muzeu clasic, ci un spațiu viu, gândit pentru întreaga familie.

„E un complex impresionat, de aproximativ 5.000 metri pătrați nu va fi doar un spațiu expozițional tradițional, va fi un centru de experiențe, complex, interactiv și în continuă înnoire, zicem noi. Se construiește un spațiu comunitar în care toți membrii familiei vor putea descoperi, prin joc, funcționare a regiunii noastre și a lumii înconjurătoare. Vor putea cerceta fenomene fizice ori chimice, îmbinând utilul cu divertismentul”, a mai spus el.

Cea mai spectaculoasă atracție va fi amplasată chiar în fosta casă a compresoarelor.

„Cea mai inovatoare atracție va fi însă un simulator de zbor, care va fi amplasat în fosta casă a compresoarelor. Pe iubitorii călătoriilor spațiale și astroomiei îi va aștepta și un planetariu modern, unde vor putea arunca o privire în secretele cerului înstelat”, a subliniat el.

Spațiile exterioare vor include zone verzi, alei pietonale și o parcare cu stații de încărcare pentru mașini electrice. Estimările Primăriei arată că centrul va atrage peste 35.000 de vizitatori încă din primul an, cu o capacitate maximă anuală de 70.000. Proiectul urmează să fie finalizat în decembrie 2029, după 42 de luni de lucrări.