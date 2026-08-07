Ciucu spune că se vor monta senzori seismici în apartamentele afectate de explozia din Rahova. Lucrările, întârziate cu 30 de zile

Ciucu spune că se vor monta senzori seismici în apartamentele afectate de explozia din Rahova. Sursa colaj foto: Agerpres

Lucrările de punere în siguranţă a blocului din Rahova, afectat de explozie, vor dura aproximativ 50 de zile, a anunţat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, notează Agerpres. Totuşi, aceste lucrări vor fi întârziate cu 30 de zile după ce s-a ajuns la concluzia că trebuie montaţi senzori seismici în apartamente.

"Până în momentul de faţă s-au realizat branşamentele de apă, energie electrică şi internet şi s-au semnat contractele cu furnizorii necesare organizării de şantier. Ca orice şantier, are nevoie de organizare de şantier şi pentru activităţile de demolare. S-a prezentat deja amplasamentul constructorului şi i-am dat ordinul de începere a lucrărilor. Am recepţionat deja pe 30 iulie proiectul tehnic şi în urma proiectului tehnic apare o mică întârziere de aproximativ trei săptămâni, maxim o lună, estimăm noi, pentru că proiectul tehnic presupune ca cinci scări de bloc, adică inclusiv dintr-un alt bloc, plus liceul (...) din proximitatea blocului afectat, vor trebui să aibă montaţi senzori seismici", a anunţat Ciprian Ciucu, vineri, într-o conferinţă de presă.

Primarul a menţionat că săptămâna viitoare municipalitatea va demara demersuri de informare împreună cu Poliţia Locală privind montarea acestor senzori în apartamente. În cadrul acestei etape, vor fi fotografiate toate apartamentele, indiferent dacă au sau nu crăpături, pentru a putea demonstra eventualele deteriorări ulterioare.

"Vom lua apartament cu apartament (...) cele unde urmează să fie montaţi senzorii, pentru ca firma să poată veni în următoarele trei săptămâni după ce vom semna contractul şi să ia apartament cu apartament şi să fotodocumenteze fiecare apartament în parte, adică să facă poze la toţi pereţii (...) şi chiar dacă au sau nu au crăpături, pentru ca după aceea să se poată demonstra dacă au fost afectate în vreun fel acele imobile, cinci scări de bloc plus Liceul Bolintineanu. Această etapă nu putea să fie prevăzută, nu a văzut-o nimeni, este o soluţie impusă prin proiect, dată de către proiectant, care va duce la întârziere de maxim o lună, 30 de zile, urmând ca, după aceea, după ce am finalizat această procedură, să înceapă execuţia propriu-zisă a lucrărilor, care va dura undeva la 50 de zile", a spus Ciprian Ciucu.

El a punctat că, după această perioadă, blocul va fi pus în siguranţă şi locatarii vor încerca să îşi recupereze cât mai mult din bunurile pe care le au.

"Intrarea în imobil se va face cu acordul ISU, în baza recepţiei punerii în siguranţă a imobilului. Primii care vor intra acolo vor fi procurorii şi după care, sub coordonarea ISU, fiecare om va putea să acceadă în clădire asistat de ISU şi sub coordonarea ISU", a afirmat primarul Ciucu.

El a informat că va urma o expertiză care va stabili dacă blocul trebuie consolidat sau demolat, iar pe timpul lucrărilor de reconstrucţie Municipalitatea va plăti în continuare chiriile pentru persoanele care nu pot sta în locuinţele lor.