Primăria anunţă că locatarii din blocul care a explodat în Rahova ar fi mai aproape să intre în locuinţe. "Din păcate, nu toți"

Primăria Generală a anunţat, marţi, că locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie, după finalizarea lucrărilor de punere în siguranţă a imobilului. "Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare", a transmis instituţia, care a explicat că, apoi, se va face o expertiză ăentru a afla dacă mai poate fi "salvat" ceva din bloc sau va fi dărâmat cu totul.
"Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie. Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului.
Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum:
- au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier,
- și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare.
Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea", a comunicat Primăria Bucureştiului.
Ce urmează
"Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile.
- Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului,
- Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere.
- Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare.
- Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate;
- Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor. Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile", a mai transmis instituţia.
Unde nu s-ar putea intra
"Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil.
„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers", le-a spus Ciucu locatarilor afectaţi de explozie.