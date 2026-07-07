Antena 3 CNN Actualitate Locale Primăria anunţă că locatarii din blocul care a explodat în Rahova ar fi mai aproape să intre în locuinţe. "Din păcate, nu toți"

Primăria anunţă că locatarii din blocul care a explodat în Rahova ar fi mai aproape să intre în locuinţe. "Din păcate, nu toți"

M.P.
1 minut de citit Publicat la 16:16 07 Iul 2026 Modificat la 16:16 07 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
colaj 2 poze cu blocul distrus dupa explozia de vineri, 17 octombrie
Primăria anunţă că locatarii din blocul care a explodat în Rahova ar fi mai aproape să intre în locuinţe. Sursa foto: Facebook/Info Trafic România

Primăria Generală a anunţat, marţi, că locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie, după finalizarea lucrărilor de punere în siguranţă a imobilului. "Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare", a transmis instituţia, care a explicat că, apoi, se va face o expertiză ăentru a afla dacă mai poate fi "salvat" ceva din bloc sau va fi dărâmat cu totul. 

"Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie. Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului. 

Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum:

  • au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier, 
  • și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare. 

Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece  expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea", a comunicat Primăria Bucureştiului.

Ce urmează

"Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile.

  • Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului,
  • Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere. 
  • Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare.
  • Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate;
  • Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor. Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile", a mai transmis instituţia.

Unde nu s-ar putea intra

"Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil.

„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers", le-a spus Ciucu locatarilor afectaţi de explozie. 

×
Etichete: Explozie în Rahova Ciprian Ciucu bloc

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close