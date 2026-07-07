Primăria anunţă că locatarii din blocul care a explodat în Rahova ar fi mai aproape să intre în locuinţe. "Din păcate, nu toți"

Primăria anunţă că locatarii din blocul care a explodat în Rahova ar fi mai aproape să intre în locuinţe. Sursa foto: Facebook/Info Trafic România

Primăria Generală a anunţat, marţi, că locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie, după finalizarea lucrărilor de punere în siguranţă a imobilului. "Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare", a transmis instituţia, care a explicat că, apoi, se va face o expertiză ăentru a afla dacă mai poate fi "salvat" ceva din bloc sau va fi dărâmat cu totul.

"Locatarii blocului din Rahova sunt cu un pas mai aproape de a intra în locuințele distruse de explozie. Săptămâna aceasta, predăm amplasamentul și dăm ordin de începere pentru punerea în siguranță a blocului.

Din a doua jumătate a lunii mai, de când primarul Ciprian Ciucu s-a întâlnit cu locatarii, și până acum:

au fost asigurate branșamentele pentru rețelele de apă, internet, electricitate, necesare organizării de șantier,

și s-a lucrat la proiectarea care va fi gata săptămâna viitoare.

Am fost întârziați aproape trei săptămâni deoarece expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului, necesare pentru anchetă. În acest timp, proiectantul nu a avut acces pe șantier, să continue proiectarea", a comunicat Primăria Bucureştiului.

Ce urmează

"Lucrările de punere în siguranță vor dura 50 de zile.

Procedura implică separarea etajelor afectate de restul blocului,

Partea afectată se îndepărtează și se demolează, iar partea care rămâne se popește pentru o mai bună susținere.

Abia după acest moment, locatarii din partea de bloc rămasă în picioare vor putea intra să-și recupereze actele și bunurile de valoare.

Apoi, se face o expertiză tehnică, care va spune dacă partea de bloc rămasă mai poate fi salvată, prin consolidare, sau se demolează și ea în totalitate;

Ultimul pas este reconstrucția blocului și reîntregirea dreptului de proprietate al locatarilor. Așadar, în aproximativ două luni, o parte din locatarii blocului din Rahova vor putea intra în apartamente să-și recupereze bunurile", a mai transmis instituţia.

Unde nu s-ar putea intra

"Din păcate, nu toți! E foarte puțin probabil să mai poată intra cineva în partea de bloc afectată. Dar vom face tot ce este posibil.

„Importantă e viața dumneavoastră, a celor care vă însoțesc. Bunurile se pot reîntregi. O să vorbesc la MAI, la Prefectură și la toate autoritățile statului să vă sprijine pentru a vă reface actele. Noi vă vom asista în acest demers", le-a spus Ciucu locatarilor afectaţi de explozie.