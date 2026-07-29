Peste 700 de blocuri din Sectorul 3 au acum rampe de acces la intrare

sursa foto: Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 3 continuă programul prin care montează rampe de acces și reface treptele de la intrările blocurilor, în sprijinul persoanelor cu mobilitate redusă, al părinților cu cărucioare și al tuturor locatarilor. Până în prezent, rampele au fost montate la peste 700 de adrese, iar programul continuă, în condițiile în care Primăria are în lucru încă sute de solicitări.

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Lucrări exclusiv la solicitarea Asociațiilor de Proprietari

Rampele se montează exclusiv la solicitarea Asociațiilor de Proprietari. Primăria nu intervine din proprie inițiativă la o adresă, ci doar în urma unei cereri depuse de Asociație. Toate detaliile tehnice ale lucrării se stabilesc împreună cu Asociația de Proprietari: locul exact în care se montează rampa, înclinația acesteia, în funcție de natura terenului, dimensiunile și modul de integrare cu intrarea existentă. Această discuție prealabilă asigură faptul că rampa răspunde nevoilor reale ale locatarilor și se potrivește configurației fiecărei scări de bloc.

Cum se desfășoară lucrările

După primirea solicitării și stabilirea detaliilor cu Asociația, echipele Primăriei intervin pentru montarea rampei și refacerea treptelor de la intrare. La finalul lucrării se realizează și reparațiile necesare în zona în care s-a intervenit. Rampele și treptele sunt produse în stația de prefabricate a Primăriei Sectorului 3, iar manopera este asigurată de echipele proprii, astfel încât Asociațiile de Proprietari nu suportă niciun cost.

Prioritate pentru persoanele cu dizabilități

Pentru că numărul solicitărilor este mare, sunt prioritizate adresele unde locuiesc persoane cu încadrare în grad de handicap. Asociațiile care depun cereri și au astfel de cazuri la adresa lor sunt rugate să atașeze la solicitare și certificatele care atestă încadrarea în grad de handicap. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, estimează că în aproximativ 2-3 ani vor exista rampe la toate blocurile care au nevoie de astfel de facilități. În mod normal, toate blocurile ar trebui să dispună de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități încă de la construcția lor, iar programul Primăriei urmărește exact atingerea acestui obiectiv la nivelul întregului sector.

Asociațiile de Proprietari interesate pot transmite o cerere către Primăria Sectorului 3. După înregistrarea solicitării, reprezentanții Primăriei iau legătura cu Asociația pentru stabilirea detaliilor și programarea lucrării.