Alexandru Rogobete, despre memorandumul din Sănătate: „Analiza a fost pornită de mine”

Alexandru Rogobete. sursa foto: Hepta

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, de ce nu a înaintat el memorandumul privind personalul medical în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Sănătății.

Rogobete a precizat că anul trecut a fost marcat de un efort bugetar considerabil, în contextul creșterii TVA și a taxelor, motiv pentru care nu se punea problema angajării de personal în spitale, iar prioritatea au reprezentat-o modificările legislative.

„Anul trecut, după cum vă aduceți aminte, am tranzitat o perioadă în care efortul bugetar a fost unul foarte mare, s-a crescut TVA-ul, s-au crescut taxele, nu se punea problema de angajat posturi în spital, motiv pentru care anul trecut l-am dedicat modificărilor legislative și aici vreau să spun câteva din ele care ajută astăzi sistemul de sănătate: reorganizarea programului în spital, flexibilizarea gărzilor la 12 ore și lista poate continua”, a declarat acesta.

Fostul ministru a povestit că, în luna ianuarie, premierul demis Ilie Bolojan i-ar fi cerut să diminueze cu 10% veniturile personalului medical, o măsură pe care spune că a reușit să o blocheze.

„Premierul demis Ilie Bolojan mi-a solicitat să reduc cu 10% veniturile personalului medical. Vă aduceți aminte discuția din spațiul public și toate eforturile administrative și politice depuse pentru a bloca această tentativă. Drept dovadă, Sănătatea este singurul domeniu unde nu s-a redus cu 10% venitul”, a subliniat Rogobete.

El a mai precizat că memorandumul cu care s-a prezentat ministrul Cseke are la bază analiza pe normativul minimal pornită în timpul mandatului său, începând cu luna martie.

„Memorandumul cu care s-a dus ministrul, colegul nostru, domnul Cseke, și foarte bine că a făcut-o, are în spate analiza făcută și pornită de mine. Acesta este procesul legislativ”, a spus el.

Rogobete a mutat apoi discuția către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), instituție condusă, potrivit lui, de un președinte numit de PNL de 15 ani, și a arătat că adevărata reformă trebuie făcută acolo, nu prin tăierea veniturilor.

„Aveți președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, PNL-ul, de 15 ani. Serviciile în spitale, tarifele și deconturile nu le face Ministerul Sănătății, le face Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Adevărata reformă nu constă, evident, în tăieri de venituri. Dar adevărata reformă trebuie făcută la Casa Națională, pentru că acolo, stimați colegi, plătiți tarifele calculate la anul 2016, iar spitalul plătește facturi la energie, la medicamente și salarii la valoarea anului 2026”, a explicat fostul ministru.

Întrebat despre deficitul de personal acumulat în sistemul medical în ultimii ani, Rogobete a invocat angajările și majorările salariale realizate în mandatele lui Alexandru Rafila.

„În anul 2023, când ministru era Rafila, adică PSD, s-au aprobat... și în anul 2024, când ministrul a fost tot Rafila, s-au făcut angajări în sistemul de sănătate în număr de 12.000 într-un an. În 2024, când ministrul era tot Rafila de la PSD, s-au majorat salariile personalului medical cu 20%”, a arătat acesta.