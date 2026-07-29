Dragoș Pîslaru, acuzat că a mers la team-building la Târgoviște în plin scandal. "Evenimentul e plătit de Comisia Europeană"

Dragoș Pîslaru a explicat că evenimentul de la Târgoviște este plătit integral de Comisia Europeană și că a fost planificat în urmă cu mai multe luni. Foto: Captură video/ ANtena 3 CNN

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri un nou atac la adresa ministrului interimar al Fondurilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, despre care a spus că nu mai are "nicio legitimitate politică și morală" pentru a coordona proiectul Legii salarizării. După ce l-a acuzat pe Pîslaru că folosește bani publici pentru deplasări fictive și că a obținut o locuință de protocol de la RAAPPS, Grindeanu l-a criticat și pentru participarea la un team-building la Târgoviște, în timp ce personalul medical protestează față de prevederile legii salarizării.

„Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îţi dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend - nu mai ai ce căuta în acea funcţie. Aşa că, Pîslaru, un kind reminder scurt: Lasă team-building-ul de la Târgovişte, unde te afli acum şi dă-ţi demisia URGENT!”, a declarat Sorin Grindeanu.

Cum răspunde Dragoș Pîslaru

Întrebat de Antena 3 CNN despre acuzațiile lui Sorin Grindeanu, Dragoș Pîslaru a explicat că evenimentul de la Târgoviște este plătit integral de Comisia Europeană și că a fost planificat în urmă cu mai multe luni, având ca obiectiv analiza absorbției fondurilor de coeziune și a celor alocate prin PNRR.

"O dată pe trimestru, Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene are o evaluare pe care o face cu privire la stadiul absorbției și indicatorii pe care îi avem de îndeplinit, pe coeziune și pe PNRR. Întâlnirile sunt planificate cu trei luni înainte. Perioada este una stabilită. Avem două întâlniri care sunt în București, două întâlniri care sunt în proximitatea Bucureștiului.

Atunci când stai la minister, din constatările pe care le-am avut, lumea se ia de lucrurile pe care le are de făcut și nu reușim să legăm mai multe ore pentru a discuta partea strategică și modul în care ne îndeplinim. Este ceva stabilit de la începutul anului, planificarea este deja stabilită pentru anul acesta. Următoarea întâlnire are loc în București, în octombrie. Nu este nimic în neregulă. E un proiect de asistență tehnică. Statul român nu plătește niciun leu pentru costurile organizării acestui eveniment.

Orice intenție de a considera că e un team-building sau de a duce în derizoriu din perspectiva cheltuielilor publice... Comisia Europeană decontează aceste cheltuieli. Nu există nicio cheltuială care este din bugetul de stat pentru acest eveniment. Este o asistență tehnică, făcută de Comisie, cu scopul de a avea această monitorizare".

Întrebat despre acuzația lui Grindeanu că "și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință RA-APPS” pe bulevardul Kiseleff, Pîslaru a spus:

De asemenea, Pîslaru îl acuză pe Grindeanu că minte când spune că a folosit fonduri publice pentru deplasări fictive de weekend la Bruxelles:

"Domnul Grindeanu folosește ideea că a fost o cheltuială de protocol. Este o minciună incredibilă ce spune domnia sa. Evenimentul legat de Prietenii Coeziunii, cu miniștri din aceste țări, a fost organizat direct cu acea linie de protocol. Nu a fost niciun leu sau euro folosit pentru nimic altceva decât organizarea evenimentului de la Reprezentanța Permanentă a României la Bruxelles. Este o nouă minciună și ar trebui să îi fie rușine că aduce astfel de atacuri.”