ANM anunță temperaturi extreme în următoarele zile. Cod portocaliu de caniculă în 8 județe

1 minut de citit Publicat la 10:21 19 Aug 2026 Modificat la 10:33 19 Aug 2026

Canicula lovește din nou România. ANM a anunțat Coduri Portocaliu și Galben. Foto: Agerpres

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de caniculă, valabilă în opt județe, pentru zilele de joi și vineri. Totodată, potrivit meteorologilor, este în vigoare și un Cod galben de caniculă valabil în cea mai mare parte a țării.

Potrivit ANM, în intervalul 20 august, ora 10 - 21 august, ora 10, va fi în vigoare un Cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

Astfel, în Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest.

Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20...26 de grade.

De asemenea, tot de joi, 20 august, va fi în vigoare și un Cod galben de caniculă.

Astfel, joi, în Moldova, Maramureș, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și al Crișanei temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

Avertizarea este valabilă în intervalul 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10.