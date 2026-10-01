Antena 3 CNN Mediu Schimbare majoră în monitorizarea poluării. Românii pot afla din oră în oră ce aer respiră

Schimbare majoră în monitorizarea poluării. Românii pot afla din oră în oră ce aer respiră

M.P.
1 minut de citit Publicat la 20:22 01 Oct 2026 Modificat la 20:24 01 Oct 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
poluare masiva bucuresti
Românii pot afla calitatea aerului pe care îl respiră în oraşul lor aproape în timp real. Sursa foto: Profimedia

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, joi, că site-ul oficial "Calitate Aer" a fost schimbat, astfel încât românii pot afla aproape în timp real calitatea aerului pe care îl respiră în oraşul lor, şi nu valori care să reprezinte media ultimelor 24 de ore, aşa cum era până acum.

Buzoianu susţine că nu vor mai apărea situaţii în care oamenii nu vedeau în față la câțiva metri de fum, dar senzorii erau toți verzi.

"Acum câteva luni vă povesteam cum, în mijlocul unui incendiu serios în capitală, senzorii oficiali de măsurare a calității aerului erau toți verzi. Oamenii nu vedeau în față la câțiva metri de fum, dar senzorii erau toți verzi. 

Și am întrebat atunci cum e posibil așa ceva. Mi s-a răspuns că oamenii văd pe harta oficială a senzorilor media calității aerului din ultimele 24 de ore. Așa că, dacă are loc un incident de poluare, media ultimelor 24 de ore nu e influențată așa mult, iar oamenilor li se spune că acolo calitatea aerului e bună în continuare.

Ei bine, începând de ieri nu mai stau lucrurile așa! Site-ul oficial ,,Calitate Aer” a fost schimbat, iar acum se văd indicii orari! Adică, pe scurt: veți putea să știți ce aer respirați acum, în orașul dumneavoastră. Nu ce calitate a avut aerul în acea zonă, în medie, în ultimele 24 de ore", a transmis Diana Buzoianu.

×
Etichete: diana buzoianu calitatea aerului poluare

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik
Antena Sport
Observator News
Longevity Magazine
Citește mai multe din Mediu
» Citește mai multe din Mediu

Parteneri

TOP articole

Parteneri

x close