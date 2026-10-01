Schimbare majoră în monitorizarea poluării. Românii pot afla din oră în oră ce aer respiră

Românii pot afla calitatea aerului pe care îl respiră în oraşul lor aproape în timp real. Sursa foto: Profimedia

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, joi, că site-ul oficial "Calitate Aer" a fost schimbat, astfel încât românii pot afla aproape în timp real calitatea aerului pe care îl respiră în oraşul lor, şi nu valori care să reprezinte media ultimelor 24 de ore, aşa cum era până acum.

Buzoianu susţine că nu vor mai apărea situaţii în care oamenii nu vedeau în față la câțiva metri de fum, dar senzorii erau toți verzi.

"Acum câteva luni vă povesteam cum, în mijlocul unui incendiu serios în capitală, senzorii oficiali de măsurare a calității aerului erau toți verzi. Oamenii nu vedeau în față la câțiva metri de fum, dar senzorii erau toți verzi.

Și am întrebat atunci cum e posibil așa ceva. Mi s-a răspuns că oamenii văd pe harta oficială a senzorilor media calității aerului din ultimele 24 de ore. Așa că, dacă are loc un incident de poluare, media ultimelor 24 de ore nu e influențată așa mult, iar oamenilor li se spune că acolo calitatea aerului e bună în continuare.

Ei bine, începând de ieri nu mai stau lucrurile așa! Site-ul oficial ,,Calitate Aer” a fost schimbat, iar acum se văd indicii orari! Adică, pe scurt: veți putea să știți ce aer respirați acum, în orașul dumneavoastră. Nu ce calitate a avut aerul în acea zonă, în medie, în ultimele 24 de ore", a transmis Diana Buzoianu.