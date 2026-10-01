De ce a ajuns aproape o mlaștină unul dintre cele mai mari lacuri din Grecia. „Înainte avea pescari și peisaje frumoase”

2 minute de citit Publicat la 13:18 01 Oct 2026 Modificat la 13:18 01 Oct 2026

Koroneia era cândva al cincilea cel mai mare lac din Grecia / sursă foto: Getty Images

Lacul Koroneia, unul dintre cele mai mari lacuri din Grecia, a ajuns aproape o mlaștină din cauza schimbărilor climatice și a secetei, susțin specialiștii. Potrivit acestora, ploile tot mai puține și temperaturile ridicate au dus la evaporarea apei, în timp ce folosirea lacului pentru irigații a agravat problema, scrie Reuters.

Koroneia era cândva al cincilea cel mai mare lac din Grecia, cu o suprafață de aproximativ 42,8 kilometri pătrați.

O analiză realizată de echipa Meteo a Observatorului Național din Atena a arătat că suprafața acestuia a scăzut drastic în ultimii ani.

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În 2024, suprafața ajunsese la 29,8 kilometri pătrați, iar în 2025 la 17,9 kilometri pătrați. Potrivit imaginilor din satelit prezentate de Observatorul Național din Atena, în 2026, suprafața lacului a ajuns la 2,7 kilometri pătrați, ceea ce înseamnă o reducere de circa 94% față de nivelul din 1984.

Ploile puține și temperaturile ridicate au afectat lacul

Un studiu realizat de mai mulți specialiști în schimbări climatice a arătat că ploile puține și temperaturile ridicate au afectat lacul.

Dimitris Papadimos, șeful departamentului pentru gestionarea resurselor de apă și schimbări climatice din cadrul Centrului Național pentru Zone Umede, spune că principalul factor care a dus la scăderea nivelului lacului este cantitatea redusă de precipitații.

Studiul a mai arătat că nu doar schimbările climatice au contribuit la scăderea lacului.

Fermierii au folosit de mult timp apa din lac pentru animale și culturi, pentru a compensa lipsa ploilor.

O echipă Reuters a mers în zonă și a observat un fermier care folosea o pompă de mari dimensiuni pentru a scoate apa rămasă în lac și a o transporta către terenurile agricole.

Suprafața sa a scăzut de peste 12 ori în ultimii ani

În nordul Greciei, în ultimii ani, seceta a afectat puternic întreaga zona, iar fermierii, care au nevoie de apă pentru animale și culturi, au ajuns să folosească tot mai mult apa rămasă în lac.

„Știam lacul în vremurile lui bune, cu pescari, cu multă apă, un parc minunat și peisaje frumoase cu păsări. Astăzi, ceea ce vedem este o dezamăgire”, a declarat Costas Hatzivoulgaridis, șeful comunității Agios Vassilios, aflată pe malul lacului.

După mai multe intervenții ale autorităților, lacul a reușit temporar să revină la niveluri considerate relativ normale, însă în ultimii ani fenomenul a reapărut.

Potrivit specialiștilor, lacul a fost cel mai afectat după anul 2015, atunci când ploile puține și temperaturile ridicate au afectat Grecia.

În următorii ani, cantitatea redusă de precipitații și temperaturile mai ridicate au dus la evaporarea apei din lac și chiar a izvoarelor care îl alimentau.

Astfel, suprafața sa a scăzut de peste 12 ori în ultimul deceniu, iar acum a ajuns să arate aproape ca o mlaștină.