Plouă de 35 de zile în Tokyo. Au fost doar 45 de ore de soare într-o lună. Care sunt efectele asupra sănătății

Ploaie în Tokyo. sursa foto: Getty

Tokyo a intrat în a 35-a zi consecutivă de ploaie, cel mai lung șir de zile ploioase de la începutul înregistrărilor, în 1886. De la începutul lui septembrie au căzut 629 de milimetri de apă, de aproape trei ori mai mult decât normal, iar orașul a avut doar 45,8 ore de soare. Experții pun fenomenul pe seama schimbărilor climatice și a El Niño, iar locuitorii se plâng de „oboseala de ploaie”, scrie The Guardian.

Locuitorii din Tokyo s-au trezit miercuri cu un sunet deja familiar: picăturile de ploaie care loveau geamurile și podelele balcoanelor.

Capitala Japoniei a înregistrat un record de 35 de zile consecutive de ploaie. Experții pun fenomenul pe seama combinației dintre schimbările climatice și El Niño, care a creat un front prelungit de presiune ridicată în Oceanul Pacific.

Ploile record au dus la o creștere puternică a prețurilor la legume, au umbrit turismul și i-au lăsat pe milioane de locuitori ai orașului să se întrebe dacă vor mai vedea vreodată soarele.

În centrul orașului Tokyo au căzut 629 de milimetri de ploaie de la începutul lui septembrie până luni, de aproape trei ori mai mult decât în mod normal, potrivit agenției meteorologice.

În aceeași perioadă, orașul a avut doar 45,8 ore de soare, al doilea cel mai mic nivel înregistrat vreodată, a relatat Mainichi Shimbun. În 14 zile, soarele nu a apărut deloc.

Vremea afectează sănătatea fizică și psihică a oamenilor, spune Hiromichi Ito, medic și director al unei clinici din capitală. El a declarat pentru ziarul Sankei Shimbun că ploaia prelungită, presiunea atmosferică scăzută și umiditatea ridicată pot provoca dureri de cap, amețeli și alte simptome.

Deși spre finalul dimineții de miercuri ploaia se transformase într-o burniță ușoară, ar putea urma și altele. El Niño din acest an încălzește Oceanul Pacific și intensifică fenomenele meteo extreme declanșate de criza climatică.

„Fronturile ploioase de toamnă rămân mai mult decât de obicei”, a declarat pentru Agence France-Presse Masayuki Kyoda, oficial al Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA).

În Tokyo, sezonul ploios are loc de regulă în iunie. Anul acesta însă, averse au căzut constant toată vara și au provocat inundații grave în unele zone ale regiunii. La începutul lunii, taifunul Dujuan a adus inundații și alunecări de teren în prefectura vecină Chiba, unde opt oameni au murit și zeci de case au fost distruse.

Săptămâna aceasta, meteorologii au anunțat că un alt taifun, al 26-lea din acest sezon, se deplasează spre nord-est și ar putea atinge regiunea Kanto, unde se află Tokyo.

Kyoda a spus că este greu de stabilit o legătură directă între schimbările climatice și seria de zile ploioase din Tokyo, cea mai lungă de la începutul înregistrărilor, în 1886. Totuși, agenția a arătat într-un raport recent că „încălzirea globală afectează pe termen lung vremea din Japonia, inclusiv prin mai multe precipitații”.

Precedentul record de zile consecutive cu ploaie în Tokyo a fost de 33 de zile, între 27 iunie și 29 iulie 2019.

Ploile prelungite au scumpit legumele, în special pe cele cu frunze verzi, din cauza culturilor distruse în zonele agricole din apropierea Tokyoului, potrivit presei. Un angajat al unui supermarket din capitală a declarat că prețul unei căpățâni de salată verde s-a dublat și a ajuns la 450 de yeni (aproximativ 2,5 euro).

Locuitorii s-au plâns și că nu își mai pot usca rufele și sunt nevoiți să meargă la spălătoria din cartier.

Vestea că orașul nu a avut nicio zi fără ploaie din 27 august încoace i-a făcut pe mulți să se plângă pe rețelele sociale de „oboseala de ploaie”.

„Ploaia asta fără sfârșit trebuie să fie de vină pentru starea mea proastă”, a scris un utilizator de pe X. „Dacă te simți epuizat, nu e vina ta”.

Yojiro Noda, solistul trupei Radwimps, le-a transmis celor 1,1 milioane de urmăritori ai săi: „Tokyo, o viață întreagă de ploaie”.

Altcineva s-a întrebat dacă orașul va ajunge la cele 40 de zile și 40 de nopți de ploaie din Vechiul Testament.