Antena 3 CNN Actualitate Țeapa prin care telefoane mobile second-hand erau vândute ca telefoane noi în UE, inclusiv în România: Pagube de 300 de milioane euro

Țeapa prin care telefoane mobile second-hand erau vândute ca telefoane noi în UE, inclusiv în România: Pagube de 300 de milioane euro

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 09:42 30 Sep 2026 Modificat la 09:42 30 Sep 2026
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1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au efectuat începând de sâmbătă peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări. FOTO: Hepta

Forțe de poliție, agenți vamali și inspectori fiscali din 19 state europene au întreprins peste 160 de percheziții în legătură cu o presupusă fraudă cu telefoane mobile vândute online, din care au rezultat pagube de aproximativ 300 de milioane de euro (340 de milioane de dolari), potrivit procurorilor Parchetului European (EPPO), transmite dpa, citată de Agerpres.

Conform unui comunicat publicat marți de EPPO, 1770 de polițiști, agenți vamali și inspectori fiscali au efectuat începând de sâmbătă peste 160 de percheziții și confiscări în 19 țări (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Elveția, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania, Țările de Jos). Au fost arestați șapte suspecți în Austria, Germania și Spania, inclusiv doi lideri ai organizației.

Potrivit Parchetului European, grupările infracționale au vândut peste un milion de telefoane mobile second hand, prezentându-le drept noi.

Se estimează că presupusa fraudă a cauzat, de asemenea, pierderi de peste 30 de milioane de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în mai multe țări din UE

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Etichete: EPPO frauda telefoane mobile perchezitii

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