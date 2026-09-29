„Uitați-vă la greci”. Cristian Diaconescu critică reacțiile din România în scandalul ambasadoarei SUA: „O gafă impardonabilă”

Fostul ministru de Externe al României, Cristian Diaconescu. Foto: Agerpres

Fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, a criticat, marți, reacțiile din România pornite de la investigația WSJ, spunând că sunt „o gafă impardonabilă”. Legat de sesizarea penală făcută de un deputat USR, Diaconescu a subliniat că „nu a existat vreun astfel de demers vreodată”. „Deci ce au făcut la București: o sesizare penală care cuprinde prezumția de infracționalitate privind un diplomat american care duce către statul american, pentru că se induce ideea de ingerință”, a spus el, în emisiunea Sinteza Zilei la Antena 3 CNN.

„Este o gafă impardonabilă și am să încerc să argumentez. În primul rând, orice diplomat în străinătate îl judecăm acasă, dar îl apărăm în străinătate, chiar dacă nu e în postul diplomatic de unde a provenit atacul, el trebuie apărat. Dacă a făcut greșeli, îl judecăm acasă.

Din punctul de vedere al Departamentului de Stat, care clar a dat instrucțiuni să atenueze șocul reiterând tema parteneriatului strategic, ei deja au subiectul. Față de aceste declarații, întemeiate, neîntemeiate, Coridor Vertical, nici nu are importanță, legat strict de demersul diplomatic, o astfel de situație presupune o decizie în Departamentul de Stat.

Avem o altă categorie de relații, nu neapărat publică. Nu vor ieși public să zică a avut sau nu dreptate, dar tot ambasador SUA rămâne. Cu atât mai mult cu cât are și conotații personale. Din punct de vedere instituțional, și Botswana caută să își apere diplomatul, spre exemplu”, a spus el, la Antena 3 CNN.

Legat de sesizarea penală făcută de deputatul USR Alexandru Dimitriu împotriva lui Grindeanu, Ivan și Simion, în care îi acuză că au fost corupți de un oficial american, fostul ministru de Externe subliniază că „nu a existat vreun astfel demers vreodată”.

„Deci ce au făcut la București: o sesizare penală care cuprinde prezumția de infracționalitate privind un diplomat american care duce către statul american, pentru că se induce ideea de ingerință. Nu a existat vreun astfel de demers vreodată. A, că vreun provincial de la noi a avut tot felul de interese pe care le-a legat cu cine a crezut el, se întâmplă și se va întâmpla continuu.

Vorbesc de situația statală, pentru că tu ai făcut o referință, ai preluat-o din presă, dar ai făcut o referință în legătură cu un reprezentant diplomatic al unui stat. Uitați-vă la greci. Grecul a fost de față și, prin poziția purtătorului de cuvânt, au spus clar: totul e în regulă, stați liniștiți”, a subliniat el.

Două proiecte în care sunt implicați americanii și care au fost contestate de premierul demis Ilie Bolojan se regăsesc în programul de guvernare al prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan: mini-reactoarele de la Doicești și Coridorul Vertical de Gaze.

Sebastian Burduja, liberalul propus să revină în funcția de ministru al Energiei, a explicat la Antena 3 CNN că proiectul Coridorului Vertical este susținut inclusiv de Uniunea Europeană și ar putea reprezenta o sursă de bani pentru țara noastră.

Declarația fostului ministru are loc în contextul în care, potrivit Wall Street Journal, ambasadoarea SUA în Grecia, cea care a promovat Coridorul Vertical inclusiv în România, ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicați în demiterea lui Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat că opoziția față de Coridorul Vertical este o „prostie”, deoarece doar din potențialele tarife de tranzit, Transgaz ar avea profituri suplimentare de 250 de milioane de euro pe an. Social-democratul a adăugat că gazul natural lichefiat (GNL) din SUA are preț un competitiv, semnificativ mai mic față de cât plătește România în prezent. Ivan a mai spus, referitor la articolul din Wall Street Journal, că este o dezinformare.

„Disperaţi că pierd puterea, halucinează”, a mai spus deputatul PSD.

Deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Grindeanu, Simion și fostul ministru Bogdan Ivan în scandalul provocat de investigația The Wall Street Journal.

Ulterior, Antena 3 CNN a obținut Memorandumul de înțelegere privind Coridoriul Vertical de Gaze Naturale, semnat la Atena pe 7 noiembrie 2025 în prezența Ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Documentul a fost semnat între Nova Power & Gas, companie deținută de omul de afaceri Teofil Mureşan, și Transgaz, transportatorul naţional de gaze naturale, cu compania Atlantic – See LNG Trade din Grecia. Părțile au semnat memorandumul neangajant pentru dezvoltarea de soluţii comune de aprovizionare cu gaze naturale lichefiate (LNG), destinate să contribuie la diversificarea surselor şi la consolidarea securităţii energetice a regiunii.

Memorandumul avea ca scop consolidarea Coridorului Vertical de Gaze Naturale, o iniţiativă regională prin care se dorește înlocuirea gazului rusesc cu Gaz Natural Lichefiat (GNL) din SUA. Până în acest moment, acordul nu a fost pus în aplicare, adică nu s-a transformat într-un contract comercial ferm.

Memorandumul de înțelegere a fost încheiat pe 7 noiembrie 2025, de Atlantic - See LNG Trade S.A, care este identificat ca „vânzătorul”, cu Nova Pover & Gas, identificat „cumpărătorul”, și S.N.T.G.N. Transgaz, „operatorul de transport autorizat”.

Marți, Ilie Bolojan a declarat pentru Financial Times că guvernul său purta discuții cu Statele Unite pentru dezvoltarea Coridorului Vertical, dar nu a purtat discuții oficiale cu Guilfoyle și nu a semnat niciun acord privind achizițiile de GNL.