Cum au fost reevaluate în programul lui Siegfried Mureșan Coridorul Vertical și reactoarele modulare boicotate de Bolojan

O conectare directă la infrastructura din Grecia oferă României oportunitatea de a-și diversifica sursele de aprovizionare cu gaze. Foto: Getty Images

Două proiecte în care sunt implicați americanii și care au fost contestate de premierul demis Ilie Bolojan se regăsesc în programul de guvernare al prim-ministrului desemnat Siegfried Mureșan: mini-reactoarele de la Doicești și Coridorul Vertical. Sebastian Burduja, liberalul propus să revină în funcția de ministru al Energiei, a explicat la Antena 3 CNN că proiectul Coridorului Vertical este susținut inclusiv de Uniunea Europeană și ar putea reprezenta o sursă de bani pentru țara noastră. Declarația fostului ministru are loc în contextul în care, potrivit Wall Street Journal, ambasadoarea SUA în Grecia, cea care a promovat Coridorul Vertical inclusiv în România, ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicați în demiterea lui Ilie Bolojan.

Mini-reactoarele de la Doicești și Coridorul Vertical au fost reevaluate de premierul desemnat Siegfried Mureșan și incluse în programul său de guvernare, deși au fost contestate public de Ilie Bolojan.

Două proiecte boicotate de Bolojan, priorități ale Guvernului Mureșan

Cele două proiecte se regăsesc, în programul de guvernare, la capitolul „România pro-europeană și transatlantică”:

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite construit pe investiții în tehnologie, energie, apărare:

România devine platformă energetică regională în parteneriat cu SUA, prin infrastructura

Coridorului Vertical, dezvoltarea de investiții în Marea Neagră, proiectele nucleare de la

Cernavodă și reactoarele modulare;

contribuția României este o energie stabilă și accesibilă pentru regiune și un instrument regional de susținere a autonomiei față de gazul rusesc, creșterea conectivității pe energie și transport cu Vecinătatea și Caucazul de Sud”, scrie în documentul citat.

De asemenea, cele două proiecte sunt incluse și în capitolul „Energie nucleară și proiecte strategice” din programul depus de Siegfried Mureșan în Parlament. Astfel, printre obiectivele premierului desemnat se numără:

„Continuarea proiectului reactoarelor modulare de mici dimensiuni numai în condiții de viabilitate economică demonstrată și explorarea altor tehnologii de reactoare modulare”;

„Consolidarea rolului de tranzit al României prin Coridorul Vertical și Coridorul Verde”;

Ce spune ministrul propus la Energie

Proiectul Coridorului Vertical presupune că gazul natural lichefiat (GNL) american ar urma să ajungă în Europa prin infrastructura din Grecia și apoi spre țările din regiune. Oficialii americani au transmis că pentru dezvoltarea acestui coridor sunt necesare investiții în infrastructură, dar și contracte care să garanteze existența unor cumpărători pentru gaz. România, Bulgaria și Macedonia de Nord ar putea fi printre țările interesate, a explicat fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu la Antena 3 CNN.

Sebastian Burduja, liberalul propus de PNL și Siegfried Mureșan să revină în funcția de ministru al Energiei, a explicat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că el este un susținător al Coridorului Vertical, care poate fi o sursă de venituri pentru România.

„Proiectul acestui Coridor Vertical e de câțiva ani de zile. L-am susținut și când am fost ministru în 2023 și 2025. Trebuie să le explicăm românilor rostul acestui Coridor Vertical. Practic, pe acest coridor, înainte de invazia Rusiei în Ucraina gazele treceau de la nord spre sud, gaze rusești, iar acum, prin ce se cheamă flux invers, se urmărește tranzitul gazelor de la sud, inclusiv din terminale GNL din Grecia prin Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina. E un proiect pe care și UE îl susține pentru că înseamnă o sursă alternativă la gazele rusești”, a spus Burduja.

Liberalul a negat acuzațiile că Ilie Bolojan s-ar fi împotrivit acestui proiect, dar a afirmat că există o diferență între a fi țară de tranzit și a încasa taxele aferent și a cumpăra GNL de la americani, când țara noastră va produce începând de anul viitor mult mai mult gaz decât ae nevoie.

„Nu și nu cred că s-a împotrivit niciun decident din ultimii ani. Dar una e să susții proiectul ca infrastructură și România ca hub energetic și alta este ideea de a cumpăra România gaze GNL când România își acoperă aproape 100% din consum și de anul viitor vom avea dublul producției datorită gazului din Neptune Deep, gazul pe conductă fiind mult mai ieftin decât GNL. Noi trebuie să tranzităm gazele prin acest coridor și să încasăm tarifele de tranzit, dar în termeni comercial nu există competiție între gazul pe țeavă și GNL”, a spus Sebastian Burduja.

Președintele Asociației România Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a declarat, într-un interviu pentru Cotidianul, că acest proiect este unul benefic pentru România, dacă țara noastră, dar statul ar trebui să aibă o strategie de expansiune și să nu se angajeze în contracte păguboase.

„Coridorul Vertical, în primul și în primul rând, este în interesul României. Dacă cineva trece prin țara ta, plătește ca să treacă. Asta înseamnă că tarifele de transport cresc. Asta înseamnă că prețul în țara ta scade. Să vii să te opui Coridorului Vertical este o mare prostie.

(...) Dacă ai o strategie, așa cum au ungurii, care sunt prezenți în 21 de piețe din Europa și Asia, atunci interesul tău este să faci astfel de achiziții. Pe care le mapezi proporțional cu cantitățile pe care intenționezi să le vinzi în diverse piețe. Proporțional cu prețurile optime pe care le poți desface în diverse piețe”, a explicat Chisăliță.

Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi sugerat că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan

Declarațiile lui Sebastian Burduja au loc în contextul în care Wall Street Journal a publicat o anchetă cu privire la ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Kimberly Guilfoyle ar fi invocat căderea Guvernului Bolojan într-o discuție tensionată cu ministrul grec al Energiei, sugerând că Washingtonul poate provoca schimbări de guvern și în alte țări.

„Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, ar fi spus diplomata în luna martie, la o cină organizată la Atena.

Guvernul României a fost demis ulterior, în luna mai, printr-o moțiune de cenzură votată în Parlament de PSD, AUR și PACE. Moțiunea a trecut cu 281 de voturi.

Kimberly Guilfoyle a venit și la București în contextul discuțiilor despre Coridorul Vertical de gaze, proiect prin care gazele naturale lichefiate americane ar urma să ajungă din Grecia spre Bulgaria, România și mai departe în regiune. La 31 martie ea s-a întâlnit la București inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Potrivit G4Media, Sorin Grindeanu a respins însă orice legătură între aceste discuții și căderea Guvernului Bolojan. Liderul PSD a spus că întâlnirile cu ambasadoarea SUA în Grecia au vizat doar Coridorul Vertical de gaze și rolul României în acest proiect energetic.

La rândul său, Sebastian Burduja a declarat că guvernele României se schimbă de Parlament, „iar dacă cineva și-a luat indicațiile de afară e dator cu explicații”.

„Pe mine nu mă interesează ce a spus sau nu a spus un ambasador la o cină și mă interesează dacă un politician a votat cum i s-a spus din afară”, a mai spus Burduja.

Ce a spus Bolojan despre Coridorul Vertical

Anterior, sociologul și fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu a susținut că declarațiile publice ale premierului Ilie Bolojan despre proiectele mini-reactoarelor de la Doicești și Coridorul Vertical au afectat relația României cu Statele Unite și ar fi putut avea consecințe asupra procesului de aderare la OECD.

„Miza este foarte mare. Și premierul Bolojan n-a înțeles asta. Nu-mi dau seama de ce, pentru că OECD e o miză importantă, o miză uriașă. Pentru că asta ar însemna, în vremuri bune, acuma nu știu cine mai vine cu banii ăștia în România, dar înseamnă cam 2 miliarde pe an în plus ca investiții când intri în clubul ăla", a afirmat acesta.

Potrivit acestuia, referitor la Coridorul Vertical, Ilie Bolojan a argumentat public că gazul american este mai scump decât gazul românesc și că, din punct de vedere economic, nu vede de ce România ar trebui să îl cumpere.

„În general, genul ăsta de afaceri comerciale, nu vine premierul și trage frâna”, a spus Lăzăroiu.

El a susținut că astfel de neînțelegeri sunt, de regulă, discutate în cadrul negocierilor diplomatice și comerciale, iar pozițiile publice sunt stabilite după ce părțile discută în privat.

În ceea ce privește proiectul mini-reactoarelor de la Doicești, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că există „probleme pe care nu le putem nega”, iar timpul va demonstra dacă a avut sau nu dreptate.

De asemenea, Ilie Bolojan a anunțat că a informat partenerul american că există o serie de probleme legate de proiectul reactoarelor de la Doiceşti.

Premierul interimar a spus că responsabilii pentru gestionarea „păguboasă” a acestei investiţii sunt cei din conducerea Nuclearelectrica, care ar fi trebuit să se asigure că tot proiectul şi toate sumele alocate au un rezultat, iar contractele şi modul în care s-au derulat sunt „în bună regulă”.



„Problema pe care o avem astăzi este că dintr-o sumă importantă de bani, care a fost pusă la dispoziţie de Nuclearelectrica, peste 240 de milioane de dolari, avem un teren la dispoziţie, achiziţionat la o valoare destul de mare, avem o companie cu mulţi angajaţi care au tocat destul de mulţi bani şi avem un studiu de fezabilitate, dar toate acestea cu nişte sume imense de bani, în condiţiile în care acest studiu de fezabilitate arată că pentru a deveni realitate avem nevoie de câteva miliarde de euro investiţie, pe care nu îi avem”a explicat Bolojan atunci.