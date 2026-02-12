Noul Coridor Vertical pune România în centrul hărții energetice: Cum va ajunge gazul lichefiat american în Europa Centrală și de Est

Regiunea din jurul Alexandroupolisului se află acum în centrul planurilor de asigurare a aprovizionării cu gaze și de remodelare a hărții energetice a UE. FOTO: Profimedia Images

Noua hartă energetică a Europei ar putea plasa România în prima linie a aprovizionării cu gaze, pe măsură ce tot mai multe investiții vizează Coridorul Vertical prin care gazul lichefiat american de la Alexandroupolis, din Grecia, devine o sursă alternativă pentru eliminarea dependenței de importurile energetice din Rusia.

Regiunea din jurul Alexandroupolisului se află acum în centrul planurilor de asigurare a aprovizionării cu gaze și de remodelare a hărții energetice a UE, potrivit unei analize Euronews.



În timp ce Europa se pregătește să-și ia rămas bun definitiv de la sursele energetice din Rusia, importurile de petrol și gaze rusești urmând să ajungă la zero până în 2028, o dezbatere aprinsă se desfășoară în capitalele europene despre cum să se asigure următoarea fază a aprovizionării cu energie pentru gospodăriile și întreprinderile din Uniunea Europeană.

O conectare directă la infrastructura din Grecia oferă României oportunitatea de a-și diversifica sursele de aprovizionare cu gaze, dar și posibilitatea de a deveni un nod critic în tranzitul regional de energie.

Cum ar putea deveni România un nod critic în tranzitul de gaze în Europa

Odată finalizat și extins, Coridorul Vertical ar putea permite transportul de gaze nu doar către România, ci și către țările vecine din Europa Centrală și de Est, sporind influența strategică a Bucureștiului în regiune.

În ciuda anilor de eforturi de accelerare a tranziției către o economie verde, se așteaptă ca gazele naturale - cel mai curat dintre combustibilii fosili - să rămână o parte esențială a mixului energetic al Europei în anii următori, acționând ca un combustibil de punte.

Conform analizelor realizate de Comisia Europeană și de organizațiile internaționale din domeniul energiei, gazele naturale continuă să joace un rol esențial în menținerea stabilității rețelelor electrice, echilibrarea producției de energie regenerabilă și susținerea securității energetice industriale.

Până în 2030, se estimează că Europa Centrală și de Est va avea nevoie de încă 35 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, care vor trebui acoperite prin infrastructură nouă, aprovizionare diversificată și rute alternative.

Întrucât criza energetică a Rusiei a lăsat multe conducte care traversează Europa subutilizate, gazul natural lichefiat (GNL) apare ca alternativă cheie pentru a satisface cererea europeană.

Pe această piață, Grecia încearcă să-și asigure o cotă substanțială, valorificându-și locația geografică și infrastructura existentă - și în expansiune.

Esențial pentru această strategie este așa-numitul Coridor Vertical, rețeaua de conducte care leagă cele două terminale GNL ale Greciei- FSRU (Unitatea Plutitoare de Depozitare și Regasificare) din Alexandroupolis și terminalul GNL din Revithoussa - cu sistemele de gaze interconectate din Bulgaria și România, permițând transportul volumelor până în Ucraina.

În același timp, sunt în curs de desfășurare discuții pentru extinderea în continuare a rețelei de conducte, astfel încât GNL, în mare parte de origine americană, să poată intra în Grecia și să fie canalizat către și mai multe piețe europene, printre care Italia prin TAP, precum și Austria, transformând țara într-o poartă cheie către UE.

Grecia vrea să construiască un al doilea terminal plutitor de GNL

Pentru a susține această ambiție, Grecia intenționează să construiască un al doilea terminal plutitor FSRU sau o unitate plutitoare de stocare și regasificare GNL. Una dintre companiile care se îndreaptă în această direcție este Gastrade, care operează FSRU Alexandroupolis.

Compania a primit deja aprobarea de mediu din partea statului grec pentru instalarea unei a doua unități, apropiată de cea deja operațională.

Cu toate acestea, proiectul vine cu provocări financiare semnificative. Costurile de construcție sunt estimate la aproape 600 de milioane de euro - o sumă care, potrivit conducerii proiectului, nu poate fi asigurată fără sprijin din partea instrumentelor financiare europene sau a fondurilor de stat.

În ultimii ani, Comisia Europeană a adoptat o poziție fermă cu privire la eliminarea treptată a finanțării proiectelor de gaze, argumentând că acestea sunt incompatibile cu obiectivele de tranziție verde și neutralitate climatică.

Această poziție este contestată de actorii din industrie și de guvernele naționale, care insistă că gazul va rămâne necesar mulți ani de acum înainte.

Negocierile sunt în desfășurare, iar Bruxelles-ul este supus unei presiuni crescânde pentru a-și schimba poziția și a permite finanțarea infrastructurii de gaze.

„Nu doar Grecia cere acest lucru. România, de exemplu, dezvoltă un nou zăcământ de gaze, Neptune Deep, și dorește să aibă opțiunea de a vinde volumele pe piața europeană”, au declarat jucătorii din industria energetică greacă pentru Euronews.