Țara în care polițistii sunt înlocuiți de tablete. Cum funcționează o secție de poliție „inteligentă”

Ecranele tabletelor strălucesc în interiorul unui rând de cabine despărțite la o secție de poliție etiopiană modernă. Nu e agitați, nu există recepție, nu e nicio bancă cu civili și nici vreun ofițer care strigă nume. Este vorba despre un proiect pilot al unei secții de poliție „inteligentă”, fără personal, în districtul Bole din Addis Abeba, fiind cel mai recent capitol din încercarea Etiopiei de a ține pasul cu revoluția digitală, scrie BBC News.
Un monitor mare de pe perete afișează constant mesaje de bun venit, precum și imagini cu prim-ministrul Abiy Ahmed.
„(N.r. - Stația) Este recent deschisă, personalul este aici pentru a ajuta oamenii să se obișnuiască”, a declarat pentru BBC șeful departamentului de extindere tehnologică al poliției, comandantul Demissie Yilma.
Într-o cabină, Yilma atinge un ecran și parcurge pașii pentru a întocmi un raport. Selectează tipul incidentului: o infracțiune, o sesizare de trafic sau o problemă generală, introduce detaliile și apasă un buton pentru a-l trimite.
Apoi un ofițer, care este o persoană reală într-o locație îndepărtată, apare pe ecran și începe să pună întrebări și să noteze informații.
„Dacă există o problemă, ofițerii răspund imediat și patrulează zona menționată”, spune Yilma.
În prima săptămână a lunii trecute, Secția de Poliție Inteligentă (SPS) a primit doar trei sesizări: un pașaport pierdut, un caz de fraudă financiară și o plângere obișnuită.
Yilma crede că numărul rapoartelor va crește pe măsură ce localnicii devin mai conștienți de acest lucru.
„Viitorul serviciu de poliție ar trebui să fie aproape de cetățeni”, spune el.
Utilizarea unei tablete pentru a comunica cu oficialii ar putea însemna mai puțin contact interpersonal, dar autoritățile consideră că SPS ar putea crește accesul la poliție în locurile în care s-ar putea să nu existe suficient personal pentru a deservi o secție completă.
La lansarea proiectului, pe 9 februarie, prim-ministrul a fost citat în presa de stat declarând că acesta are ca scop creșterea „competenței și competitivității instituțiilor de aplicare a legii” și l-a încadrat în cadrul unei campanii mai ample de reformă digitală.
Secția de poliție inteligentă face parte dintr-o mișcare mai amplă de schimbare a modului în care cetățenii interacționează cu statul.
Strategia națională lansată anul trecut, cunoscută sub numele de Etiopia Digitală 2030, este planul guvernului pentru digitalizarea serviciilor publice, de la sistemele de identitate și plăți până la instanțe și administrația publică.
Proporția etiopienilor care au acces la internet rămâne destul de scăzută, ceea ce înseamnă că țara a rămas în urma altor țări de pe continent în ceea ce privește transformarea digitală.
De asemenea, conflictele și tulburările politice din ultimii ani au dus la întreruperi de internet.
Însă, pe măsură ce sectorul telecomunicațiilor s-a deschis, țara adoptă plățile digitale prin telefonul mobil în birr, moneda locală. Guvernul a introdus, de asemenea, un sistem național de identificare digitală și a pus online mai multe servicii guvernamentale.
Susținătorii acestor mișcări susțin că aceste schimbări sunt demult așteptate într-o țară cu o creștere urbană rapidă și o populație tânără.
Birhan Nega Cheru, un inginer senior de software din Addis Abeba, este mulțumit de schimbare.
„Când lucrează bine, reduc birocrația și vizitele la birouri”, declară el pentru BBC.
Dar recunoaște și problemele de securitate și confidențialitate, precum și pericolele ca cei „care nu au cunoștințe digitale să poată fi ușor înșelați”.
„Utilizatorii urbani, tinerii, companiile, cei cu smartphone-uri și abilități, beneficiază cel mai mult. Persoanele în vârstă, comunitățile rurale și grupurile cu venituri mici riscă să fie excluse”, spune el.
Iar cifrele îi susțin afirmațiile.Într-un raport de anul trecut, organizația educațională a ONU, UNESCO, a constatat că 79% dintre cetățenii săi nu erau conectați la internet.
Însă Zelalem Gizachew, analist în politici tehnologice, susține că strategia guvernului a redus din greu decalajul digital.
„Alfabetizarea digitală rămâne o provocare. De aceea, strategia Etiopia Digitală 2030 pune accentul pe formare și competențe, nu doar pe tehnologie”, spune el.
El indică schimbări măsurabile în ultimii cinci ani.
„Plățile digitale au explodat, trilioane de birri fiind acum transferați prin tranzacții electronice. Accesul la internet în bandă largă s-a extins brusc, iar peste 130 de servicii guvernamentale au fost digitalizate. Acestea sunt investiții fundamentale. Nu poți moderniza serviciile publice fără infrastructură, politici și competențe”, spune Gizachew.
Deocamdată, secția de poliție inteligentă rămâne în stadiul pilot. Se află într-un mediu controlat, unde ofițerii ghidează utilizatorii printr-un sistem care încă își găsește locul. Stațiile tradiționale continuă să funcționeze, iar majoritatea cetățenilor se bazează în continuare pe raportarea în persoană.
Extinderea modelului va depinde mai puțin de cât de elegantă arată tehnologia și mai mult de faptul dacă oamenii aleg să o folosească atunci când nu este nimeni acolo să le explice cum funcționează ecranele.
Este un experiment și o mică fereastră asupra modului în care ambițiile digitale mai ample ale Etiopiei s-ar putea manifesta în viața de zi cu zi.