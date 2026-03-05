Țara în care polițistii sunt înlocuiți de tablete. Cum funcționează o secție de poliție „inteligentă”

Un monitor mare de pe perete afișează constant mesaje de bun venit, precum și imagini cu prim-ministrul Abiy Ahmed.

„(N.r. - Stația) Este recent deschisă, personalul este aici pentru a ajuta oamenii să se obișnuiască”, a declarat pentru BBC șeful departamentului de extindere tehnologică al poliției, comandantul Demissie Yilma.

Într-o cabină, Yilma atinge un ecran și parcurge pașii pentru a întocmi un raport. Selectează tipul incidentului: o infracțiune, o sesizare de trafic sau o problemă generală, introduce detaliile și apasă un buton pentru a-l trimite.