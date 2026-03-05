Un pilot kuweitian e cel care a doborât, de unul singur și din greșeală, toate cele 3 avioane F-15 ale SUA prăbușite recent în Kuweit

1 minut de citit Publicat la 09:14 05 Mar 2026 Modificat la 09:19 05 Mar 2026

Avioane F-15 americane.lansează rachete luminoase pe post de contramăsuri într-un exercițiu aerian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia Images

Un pilot kuweitian al unui avion de vânătoare F/A-18 este cel care a doborât din greșeală toate cele 3 avioane F-15 americane, care participau la operațiunile militare împotriva Iranului, informează The Wall Street Journal (WSJ), preluată de The Moscow Times.

Astfel, conform surselor WSJ, pilotul kuweitian i-a identificat în mod greșit pe americani drept ținte inamice și a lansat trei rachete asupra celor trei avioane F-15 ale SUA. Toate rachetele și-au atins țintele, iar cei șase membri ai echipajelor americane au reușit să se catapulteze cu succes.

Incidentul, de tip „friendly-fire”, s-a produs pe 2 martie, când mai multe drone iraniene au atacat Kuweitul. Potrivit surselor WSJ, forțele kuweitiene erau în alertă maximă de luptă și, în momentul în care avioanele F-15 americane au apărut pe radare, au fost declarate inamice.

Fighter jet crashes in Kuwait, video geolocated by CNN shows. Follow live updates. https://t.co/FNzHzi6XMn pic.twitter.com/Jwgk9MAOJT — CNN (@CNN) March 2, 2026

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al sUA (CENTCOM) a refuzat să facă comentarii suplimentare asupra acestui subiect.

SUA au precizat că avioanele F-15 au fost doborâte de apărarea antiaeriană kuweitiană.

„La ora 23:03 ET (ora coastei de est a SUA, ora 6:03 dimineața, luni, în România, n.r.) 1 martie, trei avioane F-15E Strike Eagle americane care zburau în sprijinul Operațiunii 'Epic Fury' s-au prăbușit deasupra Kuweitului din cauza unui aparent incident 'friendly fire' (foc executat de aliați asupra propriului personal militar, n.r.)”

În timpul operațiunilor de luptă - care au implicat atacuri din partea avioanelor, rachetelor balistice și dronelor iraniene - avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Americane au fost doborâte din greșeală de apărarea aeriană kuweitiană”, a declarat CENTCOM, după incident.