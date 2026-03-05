Cutremur în România, joi dimineața. Unde s-a produs şi ce magnitudine a avut

Publicat la 09:56 05 Mar 2026

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 s-a produs joi dimineaţa, la ora 06:01, în judeţul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 120,1 km, în apropierea următoarelor oraşe: 45 km nord-vest de Buzău, 56 km nod-est de Ploieşti, 66 km sud-est de Braşov, 70 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 72 km sud-vest de Focşani şi 88 km nord-est de Târgovişte.

Un alt cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 02:09, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea.

Seismul a avut loc la adâncimea de 136 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 43 km vest de Focşani, 57 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Braşov şi 91 km nord-est de Ploieşti.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs în data de 26 februarie tot în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea.

În 2025, cele mai importante seisme, ambele cu magnitudinea 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.