Imagini spectaculoase cu o rachetă iraniană căzută între oi, pe un câmp din Siria. Copiii s-au cățărat pe ea

Racheta înfiptă în câmpul de la marginea satului din districtul sirian Qamishli a atras mai mulți curioși. Foto: Profimedia Images

O rachetă iraniană s-a prăbușit, intactă, pe un câmp dintr-un sat din estul Siriei. În imaginile surprinse în Dimhiyye al-Kabira, un sat în apropiere de granița cu Turcia, racheta este înfiptă în pământ, în timp ce oile se plimbă în jurul ei, copiii o ating și chiar se cațără pe ea, iar mai mulți ciobani o privesc detașați.

Mai multe imagini surprind cât de „normală” a devenit starea de război pentru sirienii, care nu par deloc speriați de faptul că o rachetă s-a prăbușit pe câmpul unde își duc oile la păscut. Ba chiar le permit copiilor să se joace cu ea.

› Vezi galeria foto ‹

Racheta înfiptă în câmpul de la marginea satului din districtul sirian Qamishli a atras mai mulți curioși. Potrivit informațiilor din presa internațională, nimeni nu a fost rănit în incident.

An Iranian ballistic missile landed in a field in Dimhiyye al-Kabira village in Syria’s Hasakah province near the Turkish border. The unexploded projectile remained lodged in the ground as residents gathered around it. Local reports indicated no casualties or injuries pic.twitter.com/OU0ZsmdaOC — TRT World (@trtworld) March 4, 2026

Dimhiyye al-Kabira este un sat sirian, care se află la granița cu Turcia. Un copil a povestit pentru Reuters, potrivit CNN, cum racheta a explodat în fața lui.

„La ora 7 dimineața eram cu oile la păscut, când am văzut racheta trecând pe deasupra noastră. Dintr-odată am văzut cum a explodat în aer și s-a prăbușit la pământ. Animalele s-au speriat și au intrat în panică din cauza zgomotului puternic, iar noi ne-am adăpostit în spatele unor bariere. Oamenii din sat s-au speriat”, a povestit tânărul.

Incidentul vine la scurt timp după ce Turcia a anunțat că sistemele NATO au neutralizat o rachetă care se îndrepta, potrivit informațiilor relatate de Wall Street Journal, spre baza militară Incirlik. Iranul a negat însă că ar fi lansat vreo rachetă spre Turcia.